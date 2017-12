Turismo de negócios e eventos movimenta economia e fortalece Londrina como referência no setor

Lideranças e profissionais que captaram eventos para a cidade em 2017 receberam homenagem como ‘Embaixadores do Turismo’

Eventos realizados este ano em Londrina atraíram, além do público local, turistas e visitantes de todas as partes do Brasil e também de outros países. Desde grandes eventos já conhecidos do público londrinense, como a ExpoLondrina, os eventos de perfil profissional, empresarial ou acadêmico, como congressos, feiras e encontros, compuseram um cenário favorável para o turismo na cidade, que se torna cada vez mais referência para receber eventos de diferentes áreas e portes.

A fim de valorizar os eventos realizados na cidade e quem se mobiliza para promovê-los, o 3º encontro “Embaixadores do Turismo” homenageou, no último dia 5, 21 representantes de entidades e instituições que realizaram eventos, encontros empresariais, congressos, reuniões e feiras em 2017. A homenagem é uma iniciativa do Londrina Convention Bureau, com o apoio do Sebrae e do Núcleo de Turismo de Londrina.

De acordo com o Diretor Executivo do Convention Bureau, Arnaldo Falanca, o Turismo de Negócios e Eventos é o turismo mais representativo em Londrina, já considerada cidade dos eventos. Rica em infraestrutura, a cidade possui uma rede hoteleira com 7,2 mil leitos e uma ampla rede gastronômica, além de ser referência como cidade inovadora, tecnológica, conectada e altamente receptiva.

“Londrina é uma das cidades mais acolhedoras do país e tem potencial para realizar cada vez mais eventos. Temos um trabalho de conscientização para o Londrinense entender que somos sim uma cidade turística. Por isso a importância em reconhecer o trabalho destas pessoas que se empenham em trazer e realizar eventos de suas áreas para a cidade”, considera Falanca. “Além disso, mostramos que todos podem contar sempre com o apoio do Convention Bureau, Núcleo de Turismo e diversas entidades para o sucesso de suas iniciativas”.

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi um dos que tiveram reconhecimento no evento. O presidente da Sercomtel Participações e do Arranjo Produtivo Local de TIC, Roberto Nishimura, recebeu a homenagem representando o setor. "Nós como APL estamos muito satisfeitos em saber que todos os nossos esforços para realização desses eventos estão sendo reconhecidos como inciativas que ajudam a movimentar o setor de turismo na cidade. Isso nos estimula inclusive a pensar em novos eventos. É muito bom saber que Londrina está despontando neste cenário", comenta.

Para Simone Shavarski, consultora do Sebrae PR e gestora do projeto de turismo, ações como esta reforçam a importância do setor de turismo para a economia da cidade. “O turismo de Negócios e Eventos é um setor estratégico para a economia do município. Todos estes eventos movimentaram vários outros setores, como transporte, hospedagem e gastronomia. Por isso é importante o reconhecimento, para que estes líderes e profissionais sintam-se valorizados pelos trabalhos realizados e motivados a trazer ainda mais eventos para Londrina”, conclui.

Confira abaixo as iniciativas e homenageados do encontro “Embaixadores do Turismo” 2017:

01 - Reunião De Pesquisa De Soja 2017

Alvadi Antônio Balbinot Junior

02 - XXVII Reunião Latino-Americana De Rizobiologia 2016

Mariangela Hungria Da Cunha

Arnaldo Colozzi Filho

03 - Reunião Da Comissão Brasileira De Pesquisa De Trigo E Triticale 2017

Manoel Carlos Bassoi

04 - Cursos do Setor do Agronegócio

Francisco Kryzanowski

José De Barros Franca Neto

Fernando Augusto Henning

Irineu Lorini

Ademir Assis Henning

05 - Cursos de Capacitação, Atualização e Workshops - nacionais e internacionais.

José Renato Bouças Farias

06 - Expo Londrina 2017

Afrânio Eduardo Rossi Brandão

07 - FENIBAT - Feira Nacional e Internacional de Baterias de Chumbo

Evandro De Marchi

08 - Panific Show

Lauro Kleber

09 - ECO – TIC 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

Ronaldo Couza

10 - REDFOOT

Marlon C. Paschoal

11 - Hackathon Smart City

Roberto Yukio Nishimura

12 - X Jornada Paranaense De Psiquiatria

Júlio Dutra

13 - Bem Estar Global

Marina Santos

Lucilene Furlan

14 - II Congresso de Medicina da UEL

Manuel Victor Silva Inácio

15 - Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia – SIMBBTEC

Daniele Sartori

Asimp/NTL