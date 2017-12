O 3º Concerto de Natal da Catedral de Londrina reúne corais, orquestra e solistas

Aberto ao público, o concerto terá um programa com músicas tradicionais do repertório sacro natalino

O átrio da Catedral Metropolitana de Londrina será palco do Concerto de Natal realizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que tem como Pároco, Mons. Bernard Carmel Gafá, nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro. Em sua 3ª edição, o concerto inicia às 20h, é aberto ao público e terá um repertório de músicas tradicionais sacras natalinas.

Sob a regência do maestro Luiz Fontanari, o Concerto de Natal 2017 terá apresentação do coro da catedral, Coral Santa Cecília, com 25 de seus integrantes, a participação especial do Coral União, da Paróquia São José da Igreja Matriz de Rolândia, com 24 de seus integrantes, uma Orquestra de Câmara com violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e flauta, além de solistas convidados, entre eles a voz de Cindy Ferrarezi e tendo como organista, o músico Paulo Damasceno, idealizador dos Concertos de Natal da catedral.

O programa do concerto abre com “Overture, de L`Orfeo (Toccata e Ritornello)”, de Cláudio Monteverdi, traz ainda “La Vergine degli Angeli”, da ópera “La Forza del Destino”, do compositor Giuseppe Verdi e “Jesus Nasceu” de George Frideric Handel. O público ouvira também tradicionais canções sacras de origem francesa, inglesa, alemã e brasileira e ainda composições de Jacques-Louis Battmann, Jacob Arcadelt, John Henry Hopkins, Jacques Berthier, Felix Mendelssohn Bartholdy e Adolph Adam.

A solista

A tradicional canção alemã “Maria durch ein' Dornwald ging” (Maria atravessou um bosque de espinhos) terá a voz de Cindy Ferrarezi, como solo. As estrofes da música descrevem a caminhada de Maria com a criança (Jesus) "sob seu coração" e referem-se a visita de Maria a Isabel, conforme registrado no Livro de Lucas. Os espinhos do bosque são símbolo de fertilidade e morte, que começam a florescer durante a passagem de Maria com a criança Divina.

Cindy Ferrarezi iniciou seus estudos de música ainda criança com o seu pai, o violonista José Ulisses Ferrarezi. Estudou canto e teclado, este último com Meiry Contadini que a incentivou na condução musical de Missas na cidade de Porecatú. Em Londrina, participa ativamente nas atividades musicais de diversas paróquias e capelas da Arquidiocese desde 2009. Durante sua trajetória musical, continuamente valorizou a criação de novos grupos, tendo iniciado vários com crianças e jovens. Seu mais recente projeto é Canal Cindy Ferrarezi no YouTube, onde contribui com o trabalho de salmistas através da gravação de melodias de salmos e aclamações publicadas semanalmente.

O organista do concerto, também pianista Paulo Damasceno é organista titular da Catedral Metropolitana de Londrina desde 2001 e também atua como organista do Coral União. Criou e dirigiu em 2007, o concerto que deu origem a Série “Concerto de Natal na Catedral”. Iniciou seus estudos de órgão em 1987, com a professora Tânia Azevedo (Londrina), dando continuidade com a professora Anelise Luck.

Corais

O Coral Santa Cecília da Catedral Metropolitana de Londrina foi fundado em 1936, conta atualmente com 32 integrantes e é o coral mais antigo do Paraná. Recebeu da Câmara Municipal de Londrina, em 1991, a Comenda Ouro Verde, como reconhecimento pelos “58 anos de dedicação à arte musical em Londrina” e foi destaque em diversos concursos e Festivais de Corais. O Coral União da Paróquia São José da Igreja Matriz de Rolândia foi fundado em 1959 pelo Pe. Francisco Flogia. Atualmente conta com 28 integrantes e participa das atividades da paróquia, além de eventos, festivais de coros e apresentações em outras paróquias da Arquidiocese.

O maestro

Luiz Fontanari é regente e pianista com graduação em Regência Coral pela Universidade Federal do RS. Desenvolve amplo trabalho de regência de coros ministrando cursos e oficinas de regência para coros adulto e juvenil. Regente titular do Coral Santa Cecília da Catedral Metropolitana de Londrina desde 2009, tem projetado e produzido apresentações com obras importantes como a Missa Mater Dolorosa de Josef Gruber na celebração do Jubileu de 75 anos do Coral Santa Cecília, com regência também nas celebrações litúrgicas da Catedral. De 2005 a 2012, fez a produção como arranjador e regente das Cantatas de Natal Mãe de Deus e apresentações das Meninas Cantoras do Colégio Mãe de Deus em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ministrou oficina de Coro Juvenil no Painel FECORS de Regência Coral (RS) e no Seminário de Música da Igreja Luterana (SC). Atualmente é, também, professor do Curso de Extensão em Música Litúrgica da Arquidiocese de Londrina.

Andrea Monclar/Asimp

Clique nas fotos para ampliar