Calendário do Plantão Sorriso

Já esta à venda o Calendário de 2018 do Plantão Sorriso, organização sem fins lucrativos, criada há 21 anos, que leva a alegria do palhaço para as crianças internadas em hospitais de Londrina e região.

O calendário pode ser adquirido por R$ 20,00 nos seguintes locais: Café com Propósito (Rua Espírito Santo, 1123), Salão da Noriko (Rua Espírito Santo, 1173) e Loja Ciranda (Rua Jorge Velho, 48).

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações visando arrecadar fundos para a manutenção da organização. Outras informações podem ser obtidas pela fanpage www.facebook.com/plantao.sorriso/