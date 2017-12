Presente de Natal: famílias recebem cestas de alimentos em Londrina

Campanha da LBV beneficiará pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas cidades do Paraná

Enfim, chegou dezembro — e, com ele, mais um Natal. Como ocorre tradicionalmente há várias décadas, neste mês a Legião da Boa Vontade realiza, em diversas cidades do Brasil, as cerimônias de entrega de cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por ela ao longo do ano e por entidades parceiras. Os gêneros alimentícios foram arrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que visa proporcionar a essas famílias um Natal sem fome, digno e feliz.

Em Londrina, a entrega acontece hoje, 12 de dezembro, às 19 horas, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (Rua Serra dos Pirineus, 920, Bandeirantes) e beneficiará 150 famílias assistidas pela Instituição na cidade. Serão distribuídas 3 toneladas de alimentos acondicionados em cestas que contêm arroz, feijão, óleo, café, açúcar, leite em pó, macarrão, farinhas de mandioca e de trigo, massa para bolo, gelatina, fubá, extrato de tomate, sal, entre outros itens.

No Paraná, a campanha angariou 43 mil quilos de alimentos que serão entregues a mais de 2 mil famílias nas cidades de Atalaia, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Palmital e Ponta Grossa. Em todo país, 50 mil famílias serão beneficiadas pela iniciativa nas cinco regiões brasileiras,

As ações e a repercussão dessa mobilização podem ser acompanhadas no site www.lbv.org/natal e nas páginas da Instituição no Facebook, no Instagram e no YouTube, digitando-se o endereço LBVBrasil.

Vinícius Ramão/Asimp