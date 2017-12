Receitas: Lombo com Recheio Frescal Cremoso

Ingredientes

1 lombo suíno (cerca de 1 kg)

2 dentes de alho picados (10 g)

2 colheres (chá) de sal (8 g)

½ maço de tomilho (30 g)

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez (220g)

100 g de ameixas pretas sem semente, cortadas ao meio

2 colheres (sopa) de óleo (26 ml)

Preparo

- Apoie o lombo em uma tábua e, com o auxílio de uma faca bem afiada, faça um corte no meio da peça, na horizontal, abrindo-a sem separá-la. Tempere com o alho, o sal e o tomilho. Deixe descansar por, no mínimo, 30 minutos, para que a carne fique bem temperada.

- Espalhe, dentro desse corte, metade do creme de queijo e as ameixas. Feche com 8 palitos e amarre com um barbante, para o recheio não sair.

- Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure o lombo de todos os lados (cerca de 5 minutos para cada lado). Adicione ½ xícara (chá) de água fervente, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 40 minutos, virando-o a cada 5 minutos (se necessário, adicione mais água).

- Retire da panela, remova os palitos e o barbante e corte em fatias, dispondo-as em uma travessa.

- Na mesma panela, com o caldo da cocção, adicione o restante do creme de queijo, misturando bem para homogeneizar o molho, e deixe até levantar fervura. Espalhe o molho sobre o lombo e sirva em seguida, acompanhado de batatas ao forno.

Rendimento: 4 a 6 porções

Tempo de Preparo: 1 hora

Variações: Substitua as ameixas por damascos. Substitua a água por vinho branco seco.

(Tirolez.com)