Apras reuniu quase mil supermercadistas e fornecedores em jantar de confraternização

Em uma elegante festa no Clube Santa Mônica, em Curitiba, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) reuniu 940 supermercadistas e fornecedores no jantar de confraternização do setor paranaense. A festa proporcionou a conexão e a união de toda a cadeia supermercadista paranaense.

Além de poder estreitar os relacionamentos no evento, os convidados também dançaram ao som da Banda Anauê e participaram do sorteio de diversos prêmios.

No jantar, o presidente da entidade, Pedro Joanir Zonta, fez um balanço de 2017 e alertou para a importância de 2018 para a recuperação do Brasil. “Em um ano de eleição, teremos que refletir sobre o passado e sobre o que queremos para o futuro. A escolha do futuro do nosso país estará em nossas mãos e devemos utilizar esta oportunidade para escolher com consciência e sabedoria”.

Segundo o presidente, 2017 não foi um ano fácil, mas o setor supermercadista conseguiu se manter firme e unido nas adversidades enfrentadas. “A Apras ouviu os empresários sobre os principais problemas e as verdadeiras necessidades no dia-a-dia dos negócios e realizou diversos eventos com profissionais de renome nacional para compartilhar seus conhecimentos e experiências com os supermercadistas participantes. Desta forma, foi possível aprender sobre assuntos importantíssimos, que contribuem significativamente para a eficiência dos negócios”, destacou Zonta.

O presidente falou sobre a maneira que o setor conseguiu se manter durante estes últimos anos de crise e sobre a capacidade dos empresários em conseguir fazer mais com menos. “O setor público deveria seguir este mesmo caminho, pois precisamos de um governo mais enxuto e a diminuição e o controle das despesas é essencial, já que estes gastos já representam mais de 40% do PIB”, apontou.

O setor supermercadista é responsável pela comercialização de 87,3% de todo alimento e produto de limpeza e higiene pessoal do Brasil. No ano de 2016, o setor faturou R$ 338,7 bilhões, o que representa 5,4% do produto interno bruto. Com 89 mil lojas no Brasil, os supermercados brasileiros somam mais de 1,8 milhão de funcionários diretos e 5,4 milhões indiretos no País.

O jantar contou com o patrocínio da Coca-Cola, JDE Cafés Brasil, Mili, Orquídea, Aurora e Viasuper. O apoio ficou por conta da Anaconda, Frimesa, Fobrás, Girando Sol, Rp Info, Produtos RD, Senff e Pontual Decorações.

Luciana Gavloski/Asimp