Museu de Arte de Londrina sedia obras de Paulo Menten

Termina no dia 29 de dezembro, a exposição Sequências Brasileiras do artista Paulo Menten, que está aberta no Museu de Arte de Londrina, na Rua Sergipe, 640. As obras, que retratam as fachadas de casarões entre as décadas de 50, 60 e 70, foram produzidas ao longo de sua carreira, sendo todas feitas pela técnica acrílica sobre telas. O Museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, mas no dia 16, estará aberto das 10 às 14horas.

O responsável por ceder as obras para o museu é Raphael Menten, neto do artista, que também é curador das pinturas de seu avô. “São construções barrocas que fazem a representação das cores do azulejo, das mulheres que passavam nas ruas, as pessoas nas sacadas, as sombras, enfim, cenas populares.” observou.

Menten produziu um grande acervo ao longo de sua carreira e a maioria das obras foi doada para museus brasileiros. A diretora de Ação Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Luisa Alves Fontenelle, salientou que as obras expostas no Museu de Arte retratam a mudança da arquitetura ao longo dos anos, sendo de três a quatro obras por época.

Sobre o artista – Menten foi um grande pintor de arte moderna e produziu obras como a série São Paulo Antiga, a qual consagrou a sua carreira nos anos de 1975 a 1976. Os quadros foram produzidos a base de técnica da xilogravura. O pintor foi premiado em diversos salões e exposições do país, e chegou a seu ápice com exposições por todas as principais capitais da América Latina e salões da França, Estados Unidos, Itália, Iugoslávia, Israel e Alemanha.

Menten residiu durante 30 anos em Londrina, onde também lecionou na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O artista estudou no Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde aprendeu com Lívio Abramo, seu mentor, a técnica de xilogravura. Ele faleceu no dia 28 de maio 2011 em São Paulo.

