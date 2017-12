Modelo e YouTuber, Tchuba Cruz produz websérie sobre a realidade da vida de uma modelo

O modelo e YouTuber, Matheus Cruz, mais conhecido como Tchuba Cruz, seu apelido de infância, está fazendo uma produção independente de um curta-metragem que ele está transformando em websérie sobre a realidade da vida de uma modelo.

"Sempre recebi muitos questionamentos de quem está começando ou até mesmo quem já trabalha na área através do meu canal do YouTube relacionado à vida de modelo. A websérie 'Vida de Modelo' é um projeto independente que sempre tive vontade de fazer para realmente mostrar o que é essa profissão na maior cidade da moda no Brasil: São Paulo. Desde dificuldades até realizações de cada modelo e o que os move para seguir nessa carreira tão disputada", detalha o dono do canal "YouTchuba", que possui mais de 40 mil inscritos

"Me baseio em fatos reais para a construção dos roteiros e todas as histórias que já ouvi e vivi. Isso tudo é para incentivar os modelos e alertá-los sobre os riscos que podem correr se não fizerem as escolhas certas nesse ramo. Além dos roteiros, toda a filmagem e edição são feitas por mim", destaca Tchuba Cruz.

Assista ao primeiro episódio da websérie: https://youtu.be/xu2n0WEraQA

MF Press Global