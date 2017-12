Prazo de entrega da campanha “Papai Noel dos Correios” termina sexta-feira (15)

A campanha “Papai Noel dos Correios”, que tem apoio da Prefeitura de Londrina, está chegando ao fim. A iniciativa atende a pedidos de crianças, feitos por meio de cartas, com doações de voluntários dispostos a adotar uma cartinha. O prazo para a entrega dos presentes vai até as 17 horas da próxima sexta-feira (15).

Os padrinhos que adotaram cartas devem levar os donativos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas em um dos pontos de entrega: Agência Central dos Correios, localizada na Rua Maestro Egídio Amaral, 246; Agência Juscelino Kubitschek, que fica na Rua Sergipe, 1.765; e Agência Bandeirantes, situada na Rodovia Celso Garcia Cid, 900.

Quanto aos servidores municipais que aderiram à campanha, a entrega pode ser feita na Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), que fica no prédio da prefeitura. Ao todo, foram mais de 100 cartas adotadas pelos servidores.

Mesmo quem não adotou uma carta, pode fazer doações de brinquedos novos ou usados, em bom estado de conservação. Estes serão destinados a atender às cartas que não tiveram os presentes entregues. Segundo o coordenador regional da Campanha Papai Noel dos Correios, Antonio Augusto Ferreira Santos, no ano passado o índice de pedidos que não foram atendidos foi de 15%.

Todas as 8.788 cartas de crianças de Londrina e região disponíveis pela campanha já foram adotadas. O receio é que mesmo com todas as cartas adotadas, até o final da campanha, 100% dos presentes não sejam entregues. O coordenador da campanha contou que até a última sexta-feira, cerca de 1.300 cartas ainda não haviam sido presenteadas. “A gente conta com a sociedade para entender a importância de tirar o sonho das crianças do papel”, ressaltou.

A entrega dos presentes às crianças será feita nas escolas, na próxima semana, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. A Secretaria Municipal de Educação é parceira da campanha e 16 escolas municipais estão participando, sendo 13 unidades escolares urbanas e três rurais. As cartas começaram a ser redigidas em setembro e as crianças ainda não alfabetizadas expressaram os pedidos através de desenhos.

N.com