Empresária e Musa Fitness, Elaine Ranzatto conta por que sua cama está sempre vazia nas fotos: "Falta atitude nos homens"

A empresária e "Musa Fitness" Elaine Ranzatto, detentora de 9 títulos como muscle model e fitness model na Europa e que foi eleita no último mês de outubro a “International Female of the year” pela federação Pure Elite do Reino Unido, está sendo chamada de "a dona dos selfies em cima da cama".

"Adoro selfies em cima da cama", destaca a loira de 38 anos que explica que ao acordar, gosta de conferir seu shape e verificar como ficou o trabalho feito no dia anterior. Explica ela: “em jejum é o melhor momento para uma pessoa aferir seu peso, verificar suas medida e até tirar fotos para comparar sua evolução. Faço isso no automático, mas acabou ficando uma cena engraçada porque geralmente não arrumo cama, não faço aquele cenário blogueirista com fundos lindos, filtros sensacionais. O que mais as pessoas admiram e gostam é que posto o que é verdadeiro e natural. Sem maquiagem, sem cabelo feito, do jeito que acordo e com a cara toda amassada de sono (risos). Hoje ninguém aguenta mais esses Instagrams comerciais que mais parecem uma propaganda de margarina. Tudo muito perfeitinho. Chega ser ridículo porque subestima a inteligência do povo. Ninguém vive 24 horas igual uma boneca num cenário limpo e organizado. Meu insta é vida real!".

Agora por que sua cama está sempre vazia nas fotos Elaine? A loira de dupla cidadania diz: "Falta atitude nos homens!". Elaine explica que não é atitude de cantadas e sim de homem da casa. “Homem para estar comigo tem que ser pró-ativo, tem que estar ao meu lado me ajudando e andando lado a lado. Fui criada com 4 irmãos e eles ajudavam em casa e ainda trabalhavam. Hoje os homens são muito “filhinhos de mamãe” e já saem da casa dos pais acostumados com casa, comida e roupa lavada e se encostam na mulher, principalmente essa geração dos anos 80 em diante. Sou muito exigente sim. Ele tem que estar anos luz a minha frente até em pensamentos. E para resumir mesmo quando estou com alguém sou a favor do casamento moderno. Onde cada um tem seu espaço, cada um no seu quarto! Odeio dormir acompanhada porque se o homem roncar acabou: acordo na hora. Gosto de dormir no escuro total. Tenho fotofobia e não consigo dormir com barulho. Então prefiro dormir sozinha sempre. Odeio a tal 'conchinha'. Isso é para quem viaja no mundo do romance. Na vida real isso não é nada confortável (risos) e convenhamos que é muito desmotivante acordar com seu parceiro com aquele bafo de leão ao seu lado!”, brinca a atleta que há 6 anos é diretora da maior academia de fitness de Angola, o Luanda Sport Center, e possui alguns trabalhos como o "Platina Fitness com Elaine Ranzatto", programa fitness no maior canal de internet angolano, o Platinaline.

E para completar fala da atual fase: “Cheguei numa fase que tirei até títulos do perfil. Cansei de certos rótulos. Tirei títulos, tirei que curso mestrado em ciências empresariais, tirei tudo! Não quero ser nada, só a Elaine Ranzatto. Estou num período sabático com homens, vida social, para repensar a vida. Fechei meu Instagram e quem quiser me seguir tem que pedir", completa a beldade que impressionou os angolanos por ter conquistado dois troféus no palco do maior show fitness da Europa, no mundial Pure Elite, no Reino Unido, mesmo sem ter usado esteroides.

MF Press Global

