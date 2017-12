Priscila Santtana, considerada a musa mais sarada do Carnaval 2017, é bicampeã de torneio de fisiculturismo

A modelo, fisiculturista e personal stylist Priscila Santtana, considerada a musa mais sarada do Carnaval de 2017 após dar um show como madrinha de bateria da Unidos do Peruche, conquistou o segundo título consecutivo do Campeonato Sul Brasileiro, torneio de fisiculturismo em nível nacional que foi realizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, neste fim de semana.

"Fisiculturismo é um esporte especial! Você está ali para vencer a si mesmo, sem ter que derrotar ninguém. Você vence sua dor, seu cansaço, seu psicológico e é você com você mesmo! Ouvir seu nome junto com a palavra campeã é indescritível pois passa um filme na sua cabeça, em cada momento de dificuldade que você pensou em desistir, mas sua fé gritou mais alto e disse: "Vai lá, você consegue, superação!' Todos deviam sentir o quanto isso é bom, lutar por você a cada dia pois isso é o nosso esporte, uma luta diária onde quem escolhe o vencedor é você!", exalta a loira que é formada em Educação Física, Arquitetura e Moda.

"É maravilhoso competir no Sul, a organização do evento é espetacular assim como a seriedade dos árbitros. Gostei tanto que voltei e busquei o que é meu! Só tenho que agradecer a IFBBSP e IFBBSC pela oportunidade de poder subir neste palco que tanto amo e dar o meu melhor!", completa Priscila Santtana, que anunciou recentemente que desfilará pela escola de samba X-9 Paulistana no Carnaval de 2018.

Com esse título, Pri chega a marca de 18 títulos em primeiro lugar na carreira, destacando os abaixo como principais:

Principais títulos de Pri Santtana

Bi - Campeã Sul Brasileiro

Campeã Estreantes IFBB

Campeã Paulista IFBB

Campeã ExpoNutrition

Campeã MRS Santos

MF Press Global

