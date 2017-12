Jardim Nova Esperança recebe mutirão de saúde neste sábado (16)

Neste sábado (16), das 8 às 13 horas, a Unidade Básica de Saúde (UBS) União da Vitória promove um Mutirão de Saúde no Jardim Nova Esperança, na região sul de Londrina, ofertando diversos serviços de saúde para a comunidade local, conscientizando a população sobre a importância das ações de promoção da saúde. Será na Rua José Roberto Buck, 90, bairro Nova Esperança.

Serão ofertados, entre diversos serviços, aferição de pressão arterial;exame de Glicemia Capilar (HGT), para controle glicêmico; consulta médica para casos agudos, de acordo com a classificação de risco e agendamento de atendimento na UBS, quando necessário, além de aconselhamento e realização de testes rápidos de detecção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), para a população acima de 14 anos.

Segundo a enfermeira e gerente regional da Secretaria Municipal de Saúde, Elisangela Gazola Bazzo, diversas doenças podem ser detectadas por meios dos testes rápidos, entre elas sífilis, HIV e hepatites “Caso o resultado seja positivo, a pessoa será encaminhada para o tratamento necessário e, se negativo, ela recebe orientações de prevenção às doenças”, explicou.

Elisangela ressaltou ainda a importância de promover ações de promoção da saúde como esta. “Além de reunir diversos serviços importantes para a saúde da população, a ação visa divulgar as atividades realizadas na UBS, pois muitas pessoas desconhecem, e conscientizar sobre a importância prevenir doenças e fazer atividades físicas regularmente”, frisou.

Outros serviços - Haverá médicos clínicos gerais, fisioterapeuta, educadores físicos, enfermeiros entre outros profissionais, para prestar os serviços aos cidadãos durante o mutirão. A comunidade poderá participar de atividade de alongamento, às 10 horas, e passar por avaliação de dor crônica, que é uma consulta de triagem com um fisioterapeuta, para avaliação dos casos e encaminhamento aos grupos das UBSs, quando necessário.

A população também poderá participar de auriculoterapia – técnica que promove alívio das dores, enxaqueca, trata a insônia entre outros problemas a partir da orelha –, passando por uma avaliação com uma educadora física, a qual iniciará o tratamento nos pacientes que forem indicados, além de fazer o agendamento para acompanhamento na unidade de saúde.

Para o público feminino, será ofertada a coleta de citologia oncótica (C.O), para mulheres entre 25 e 64 anos, exame preventivo do câncer de colo de útero. Durante a semana, a equipe da UBS está visitando a comunidade, com o objetivo de fazer o agendamento e orientações para coleta do exame.Contudo, no dia da ação, haverá vagas para a realização do exame, mesmo para quem não tiver agendado. A equipe também fará solicitação e agendamento de mamografia e ultrassonografia, em casos necessários.

