Parque Arthur Thomas reabre para visitação pública

Os moradores que gostam de manter contato com a natureza podem aproveitar os dias mais longos de sol para passear pelas trilhas do Parque Municipal Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza, região sul da cidade. Ele está aberto à visitação pública de segunda a segunda, das 8h às 18h. A entrada é franca.

As trilhas para visitação foram liberadas na última segunda-feira (11) pela Secretaria Municipal de Ambiente (Sema). Elas estavam interditadas desde o dia 20 de novembro para garantir a segurança dos visitantes, visto que ocorreram diversos estragos devido aos ventos e as chuvas fortes.

Na semana passada, para normalizar os serviços, os técnicos da secretaria fizeram a limpeza da área interna e externa do parque, retirando os entulhos e sujeiras trazidas pela força da água e arrumaram os locais onde os guarda-corpos estavam quebrados. Os materiais plásticos retirados foram encaminhados à reciclagem e os restos de trocos e galhos foram levados à Fazenda Refúgio para trituração e que, posteriormente, servirão de adubo.

“Agora, todas as trilhas estão abertas à visitação. As famílias podem vir aproveitar esse espaço de contemplação da natureza, de paz e de tranquilidade para fazer piqueniques e caminhada”, disse o engenheiro agrônomo e diretor de operacional da Sema, Paulo Roberto Guilherme.

É permitido levar a própria comida ao parque, desde que ela seja consumida fora das trilhas de caminhada. Porém, o cidadão não pode entrar com bebida alcoólica e nem alimentar os animais silvestres. Além disso, é expressamente proibido caçar ou pescar no local.

Sobre o Parque - A Unidade de Conservação Municipal Parque Arthur Thomas está localizada na região sul de Londrina. Foi aberto ao público em 10 de dezembro de 1987, com um lago artificial, pedalinho, lanchonete, zoológico, mirante, área para descanso e viveiros de mudas. Em maio de 1994, o espaço foi nominado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) como Parque Municipal.

