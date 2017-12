Londrinatal leva atrações culturais e musicais à região central

A programação do Natal em Londrina terá diferentes atrações gratuitas nos próximos dias. Estão sendo realizados shows musicais, apresentação de coral, oficinas culturais e atividades recreativas, incluindo eventos na Casa do Papai Noel, montada no Museu de Arte. Os eventos integram a campanha Londrinatal 2017, promovida em conjunto pela Prefeitura, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval).

Nesta quarta-feira (13) serão realizadas oficinas culturais na Casa do Papai Noel, instalada no Museu de Arte. As atividades irão ocorrer em parceria com o Sesc e Senac de Londrina. Das 18h às 22 horas o público infantil pode participar de jogos e atividades lúdicas monitoradas, envolvendo a confecção de cartões de natal e desenhos, entre outros itens.

A Casa do Papai Noel funciona diariamente no Museu até o dia 24 de dezembro, trazendo uma série de atividades aos visitantes.O espaço é cedido pela Secretaria Municipal de Cultura e as atividades culturais são da Acil, em parceria com o Sincoval. “Ao todo, mais de cinco mil pessoas já visitaram o espaço apenas nos primeiros dias, desde a abertura, ocorrida na última quinta-feira (7). A Casa segue aberta todos os dias para receber as famílias londrinenses e fortalecer o clima natalino na cidade”, disse o diretor de Turismo da Codel, Fabian Trelha.

De segunda a sexta-feira, o espaço fica aberto das 10 às 17 horas somente para visita. Das 17 às 22 horas, ocorrem as visitas com a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, que ficam à disposição para tirar fotos com a comunidade. O museu fica na Rua Sergipe, 640. (programação completa abaixo).

Mais luzes - Para deixar o Museu de Arte mais iluminado neste natal, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, através da gerência de Iluminação Pública, promoveu melhorias na energia elétrica do local. Foi feita a revisão da rede elétrica da área externa do Museu e a iluminação reforçada com a instalação de mais de 15 refletores.

Música – Nesta terça-feira (12), às 19 horas, o Coral Renascer se apresenta no Museu de Arte, presenteando os londrinenses com temas natalinos. O museu fica na Rua Sergipe, 640.

Depois, às 19h30, o pianista Mateus Gonsales e sua banda levará à Praça Gabriel Martins, no Calçadão Central, o melhor do jazz. Ele será acompanhado por Roger Aleixo (bateria) e Diogo Burka (baixo). O trio promete contagiar o público que estiver passando pelo local com música da melhor qualidade. A praça fica localizada entre a Rua Professor João Cândido e Avenida São Paulo.

Na quinta-feira (14) o Jazz continua sendo destaque na agenda cultural, dessa vez com a apresentação dos londrinenses Victor Biglione e André Siqueira, às 19h30, na Praça Willie Davids, no Calçadão Central.

Programação até sábado (16)

Quarta-feira (13) - 18h às 22h – Oficinas Culturais (Museu de Arte)

Quinta-feira (14) - 19h30 – Victor Biglione e André Siqueira (Praça Willie Davids)

Sexta-feira (15) - 19h30 – Auto de Natal (Praça da Bandeira)

Sábado (16) - 10h às 16h – Atividades Recreativas (Museu de Arte)

Programação – Casa do Papai Noel

Dias: 07 e 08, 11 a 15, 18 a 22 de dezembro

Das 10h às 17h (somente visita)

Das 17h às 22h (visita com a presença do Papai e Mamãe Noel)

Sábados

Dias: 09, 16, 23 de dezembro

Das 10h às 18h (visita com a presença do Papai e Mamãe Noel)

Domingo

Dia: 24 de dezembro

Das 10h às 16h (visita com a presença do Papai e Mamãe Noel)

N.com