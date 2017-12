CMTU e Sesc fazem entrega de brinquedos em entidade assistencial do Jardim Marabá

Nesta quarta-feira (13), a partir das 14 horas, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realiza a entrega de brinquedos a 165 crianças atendidas pelo Instituto Matheus Emmanuel, localizado no Jardim Marabá, região leste de Londrina. A boa ação é feita em parceria com o Sesc e grupos locais de ciclistas, e integra a campanha de Natal da entidade. Além da chegada do Papai Noel em uma viatura da companhia, o evento vai contar com cama elástica e a distribuição de cachorro-quente, refrigerante e pipoca.

A atividade é resultado do apelo feito aos ciclistas inscritos na última edição em 2017 do Ciclo Sesc - Movimente sua vida no pedal, realizada no início de dezembro. Na oportunidade, cerca de 870 participantes aliaram o apreço pelas bikes à solidariedade, angariando 320 brinquedos novos e usados para as crianças do Marabá.

Para Luana Araújo, agente que faz parte da equipe de Educação no Trânsito da CMTU, a entrega evidencia como o passeio ciclístico, que ocorre desde 2015, pode contribuir para melhorar a vida das pessoas no município. “Além de melhorar a saúde e incentivar a mobilidade urbana, ressaltando o papel fundamental das bicicletas neste contexto, o evento mostrou que é possível ajudar o próximo. Certamente a iniciativa vai proporcionar um Natal mais feliz às crianças do Instituto”, afirmou.

Luana também contou que, para que a tarde de festa se tornasse realidade, foi necessário o apoio de diversos parceiros. “A iniciativa conta com a união de forças entre CMTU, Sesc, Decathlon e outras empresas que abraçaram a ideia. Todos os alimentos e bebidas foram doados numa grande corrente de solidariedade”, completou.

A concentração que antecede a entrega dos brinquedos está marcada para ocorrer às 14 horas, no Sesc Londrina Norte, situado na avenida Saul Elkind, nº 1555. De lá, representantes da companhia e demais entidades envolvidas partem em caravana para o Instituto Matheus Emmanuel, que fica na Rua Adelina Miola Lopes, nº 339.

