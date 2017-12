Fundo Municipal dos Direitos do Idoso recebe contribuições

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) estão recebendo contribuições para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). Podem contribuir pessoas físicas, com destinação de até 6% do imposto devido, e pessoas jurídicas, com destinação de até 1%.

Para colaborar, basta entrar em contato com o CMDI, através do telefone (43) 3375-0283, pelo e-mail cmdi@londrina.pr.gov.br, ou pessoalmente na sede do Conselho, localizada na Rua Serra Pedra Selada, 111, das 8 às 14 horas. Deverão ser informados os dados pessoais e o valor que pretende ser destinado, para gerar um boleto que poderá ser pago até o dia 29 de dezembro. O recibo das destinações será enviado em janeiro.

O FMDI contribui, desde 2013, para concretização de diversas ações para os idosos londrinenses, como reforma e ampliação dos espaços destinados a essa população, aquisição de veículos adaptados, contratação de profissionais e compra de equipamentos. Também auxilia nas ações realizadas pelas instituições de longa permanência para idosos filantrópicas.

Segundo a presidente do CMDI, Luciana Ferreira Alvarez, um dos maiores benefícios em contribuir para o Fundo é a garantia de que os recursos serão aplicados no próprio município. “A pessoa que contribuir terá a garantia de que o dinheiro será revertido para ações dentro da cidade, e para uma causa específica e de grande importância”, frisou.

Luciana acrescentou que o resultado da contribuição pode ser conferido pelo doador. “O Conselho trabalha sempre com transparência, possibilitando também a fiscalização por parte do cidadão”, completou. A destinação dos recursos do FDMI pode ser acessada através do link https://goo.gl/iSmuZU.

Aplicação do FMDI - A secretária municipal do Idoso, Nádia Oliveira de Moura, explicou que esses valores ficam na cidade por meio do Fundo, e que antes iriam para repasse federal, são cruciais para realização de projetos, como a construção do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) na região norte. “A construção do CCI Norte e a compra de todos seus equipamentos, por exemplo, uma reivindicação antiga dos moradores da região, só está sendo possível em virtude dos valores arrecadas pelo Fundo do Idoso”, destacou.

A obra de construção do novo CCI foi licitada em R$ 1.383.692,12, e o custo para equipar o espaço está estimado em R$ 500 mil. Quando finalizado, o CCI Norte realizará aproximadamente dois mil atendimentos mensais, oferecendo serviços como aulas de dança; atividades físicas e culturais; ações de socialização; alfabetização para idosos; dinâmicas de grupo; cursos de informática, artesanato, oficinas de qualidade de vida e cidadania, educação financeira e palestras educativas; tardes festivas e reuniões com grupos de idosos.

