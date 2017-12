Biblioteca Pública Municipal recebe exposição ‘Flores e Vida’

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza abriu, na última segunda-feira (11), a exposição ‘Flores e Vida’, da artista Nenê Medina. A mostra ficará na sala José Antônio Teodoro, no primeiro andar da Biblioteca, até 11 de janeiro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas. A Biblioteca fica na Avenida Rio de Janeiro, 413, no centro.

Nenê Medina atua há 30 anos como professora de pintura – e, há cinco, encontrou nas telas uma maneira de lidar com o falecimento de seu marido. “Foi um momento de muito sofrimento, mas a pintura me deu um motivo para continuar”, contou.

Estão expostas 13 obras, retratando flores, paisagens e motivos abstratos, produzidas pela artista desde o início do ano. “Acabei me identificando bastante com o tema das flores. Fiz todo o trabalho com muito amor, e pretendo continuar até o dia em que Deus decidir que é hora de parar”, completou Nenê.

Por muitos anos ela ministrou cursos em diversos órgãos, entre eles o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-LD), Sesc e Senac. Atualmente, é presidente da Associação de Mulheres Fazendo Arte da Zona Norte, e participa da feira Mãos Talentosas no Calçadão, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Mantém também um ateliê no Centro Cultural Lupércio Luppi, na região norte da cidade, onde vende seus trabalhos e dá aulas de pintura em diversos suportes.

Foi através do ateliê que a Secretaria de Cultura (SMC) teve contato com o trabalho de Nenê Medina, que nunca havia exposto na Biblioteca antes. “É um trabalho muito bom, e imediatamente a convidamos para realizar a exposição”, contou a diretora de Bibliotecas da SMC, Leda Maria Araújo Lima.

“A Biblioteca Pública tem um importante papel social, com a proposta de dialogar com a sociedade e abrir portas, é mais do que apenas um espaço para livros, é um centro de promoção cultural”, destacou a diretora. Artistas interessados em expor seu trabalho na Biblioteca podem entrar em contato com a coordenação pelo telefone (43) 3371-6500.

N.com