Provopar-Ld promove o 5º Bazar Solidário nesta sexta e sábado

O Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld) realiza nesta sexta-feira (15), das 16 às 22 horas, e sábado (16), das 9 às 14 horas, o “Bazar Solidário de Natal dos Amigos do Provopar”. O evento será no estacionamento da instituição, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.882, região central.

Esta é a quinta edição do bazar que, até o momento, já conta com a participação de 16 comerciantes varejistas de Londrina. A entrada é gratuita e haverá também venda de produtos alimentícios no local.

Estarão à venda diversos produtos novos com valores bem abaixo do mercado. Entre eles destacam-se eletroeletrônicos, brinquedos, vestuário, perfumes, sapatos, acessórios e derivados.

O bazar solidário tem como objetivo ajudar o Provopar-Ld a continuar realizando os trabalhos sociais no município. A organizadora da ação, Érica Côrtes, explicou que diversas pessoas entram em contato para pedir informações sobre o bazar e quais produtos serão ofertados. “Convidamos a população para comparecer ao evento e comprar produtos com preços mais acessíveis”, afirmou.

O Provopar-Ld é um programa de assistência social e proteção social básica. Instituído em Londrina em 28 de agosto de 1985, ele tem como objetivo combater a pobreza e promover a cidadania por meio social e cultural.

Os interessados em participar, devem entrar em contato com a organizadora do evento, Erica Côrtes, pelos telefones 3324-2397 e 99946-2763, ou ir diretamente ao Provopar-Ld, na Avenida Juscelino Kubistchek, 2.882.

