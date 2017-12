Compaz realiza concurso para estampa de camiseta

Na última segunda-feira (11) o Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz) e a Organização Não governamental Londrina Pazeando deram início ao concurso cultural “10º Abraço no Lago pela Paz”. A população vai escolher o melhor desenho para estampar as camisetas dos membros do Compaz e dos participantes das ações pela não violência. O ganhador receberá um prêmio de R$ 300,00.

As inscrições vão de 11 de dezembro até o dia 20 de janeiro de 2018. Para se inscrever é preciso acessar o site do Londrina Pazeando (link reduzido https://goo.gl/WR3nxk). A participação é aberta ao público em geral, mas a intenção é estimular os estudantes de moda, arte e design a darem sua contribuição.

A nova estampa vem para celebrar os 10 anos do Abraço no Lago pela Paz, promovido pelas instituições organizadoras. As cinco melhores artes serão escolhidas em uma pré-seleção e estarão disponíveis na página do Facebook do Abraço no Lago (https://www.facebook.com/Abraconolago/). A arte mais curtida pelo público receberá o prêmio.

“Essa é a primeira vez em que fazemos um concurso para escolhermos a arte da camiseta. Nossa intenção é comemorarmos os 10 anos do Abraço no Lago, que acontecerá em setembro de 2018. Assim que sair o resultado do concurso já vamos começar a utilizar a estampa nos eventos pela paz”, explicou o secretário do Compaz, Charleston Luiz da Silva.

A votação, através de curtidas, será aberta à população a partir do dia 22 janeiro e se encerrará em 31 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 5 de fevereiro na página do Facebook. O desenho escolhido poderá ser utilizado em cartazes, filmes e em qualquer outra mídia promocional, além da camiseta.

Para tirar dúvidas, o interessado pode escrever para o e-mail compazld@hotmail.com ou entrar em contato com Maria Aparecida Prandini Pereira, pelo (43) 99919-6000, ou com Charleston Luiz da Silva, no telefone (43) 99995-8939.

Regras para participar - Para inscrever a nova estampa é preciso enviar uma imagem em formato JPG (300 dpi), em arquivo aberto (vetorizado) e finalizado nos softwares Corel Draw (até versão 17) ou Adobe Illustrator para o e-mail compazld@hotmail.com. Os participantes podem escolher fazer um desenho para camisetas nas cores branca ou azul. Pode haver variações nas golas e nas mangas conforme dita o edital (disponível no endereço encurtado https://goo.gl/WR3nxk).

10º Abraço no Lago pela Paz - O 10º Abraço no Lago pela Paz será comemorado no penúltimo domingo de setembro de 2018. Ele é organizado pelo Conselho Municipal da Cultura de Paz em parceria com a ONG Londrina Pazeando. Toda a comunidade de Londrina é convidada a participar.

