Paraná ganha voo direto entre Curitiba e Assunção

A Amaszonas Paraguay, companhia aérea integrante do Grupo Amaszonas, recebe autoridades nesta quarta-feira, (13), no Aeroporto Afonso Pena, para a chegada de seu voo inaugural para Curitiba. “A nova rota é uma grande oportunidade para estimular novos negócios e o turismo entre o Paraná e o Paraguai. Podemos aproveitar para promover e divulgar destinos paranaenses e paraguaios”, diz a governadora em exercício, Cida Borghetti.

Ela havia recebido a confirmação da nova rota durante reunião com a ministra do Turismo do Paraguai, Marcela Bacigualupo, realizada em setembro. O encontro, no Palácio Iguaçu, contou com a presença do cônsul-geral do Paraguai no Paraná, Salvador Meden.

O presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimennes, representará o governo estadual na recepção da companhia aérea e nas solenidades no Centro de Convenções do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Para Gimennes, a ligação direta Curitiba-Assunção-Curitiba representa uma importante porta para o turismo e o mundo dos negócios na América do Sul. “Isso, com certeza, fortalecerá mais o nosso turismo”, disse ele.

DETALHES - O trajeto dura cerca de uma hora e meia. A aeronave é um Bombardier CRJ200, que tem capacidade para 50 pessoas. Os voos de ida acontecem aos domingos, segundas, quartas e sextas, com saídas do Afonso Pena às 17h20 e chegada em Assunção às 17h50 (horário paraguaio). O retorno sai do Paraguai às 14h20.

AEN