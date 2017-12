Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 13/12/2017

Primeira Leitura (Is 40,25-31)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

25“Com quem haveis de me comparar, e a quem seria eu igual?” — fala o Santo. 26Levantai os olhos para o alto e vede: Quem criou tudo isto? — Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome: tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta à chamada. 27Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel: “Minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus?” 28Acaso ignoras, ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra; ele não falha nem se cansa, insondável é sua sabedoria; 29ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. 30Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, 31mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 102)

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores!

— Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão.

— O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas.

Evangelho (Mt 11,28-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: 28“Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. 29Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. 30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O nosso coração precisa de descanso

O nosso descanso é o coração de Jesus porque o Seu julgo é suave e o Seu fardo é leve

“Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso” (Mateus 11,28).

Deus quer assumir o nosso cansaço, Ele quer tomar sobre Si aquilo que nos causa fadiga, rouba as nossas energias e, muitas vezes, tira a nossa alegria de viver. Aquilo que está pesando sobre nós, entregamos nas mãos do Senhor, colocamos sob os cuidados do Senhor. Precisamos ir porque Deus está nos chamando: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados”.

É preciso ir ao encontro de Jesus. Reserve um tempo no cantinho da sua casa, na igreja mais próxima de você, um tempo para repousar o seu coração. Temos uma vida muito agitada, todos nós temos compromisso, vida corrida e, por vezes, quando “sobra-se um tempo”, preenchemos esse com coisas que não descansam a alma. É necessário, muitas vezes, buscar “distração”, entretanto, o que a nossa alma mais precisa é de descanso, de cuidado, de afago; necessita da cura; libertação; e da restauração. O lugar do nosso descanso é no coração de Jesus!

Este é o coração de cada um de nós: carrega em si muitas feridas; muitos desentendimentos; situações que o deixa fatigado, e ele precisa encontrar o descanso. O nosso coração precisa encontrar na mansidão e na humildade de Jesus o remédio que vai curar as dores da nossa alma; as aflições do nosso espírito. Por isso, eu digo a você:

– Não tenha receio, descanse no coração de Jesus. A oração silenciosa, a meditação, a contemplação, o “silenciar” aquilo que tantas vezes está dentro de nós, nos atormentando. Busquemos não pensar em nada, não nos preocuparmos, simplesmente entregarmo-nos aos braços de Deus. Repousemos no coração de Jesus e deixemos que Ele venha acalentar e tomar conta de todo o nosso ser. Faça isso! É o melhor presente que você pode dar à sua alma e ao seu coração.

O nosso coração precisa de descanso, e o nosso descanso é o coração de Jesus, porque, o Seu julgo é suave e o Seu fardo é leve. Quando nos encontramos n’Ele o nosso julgo torna-se suavizado e o nosso fardo mais leve.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

