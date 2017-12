Marinha do Brasil: últimos dias de inscrição para ensino superior

As inscrições do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários da Marinha do Brasil terminam nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2017. As oportunidades são para ambos os sexos, para brasileiros com idade entre 18 e menos de 45 anos até 31 de dezembro de 2018. Os rendimentos iniciais são de R$ 8.943,75, já contando com adicionais.

O vínculo entre a Força e o militar temporário é renovado anualmente, podendo chegar a oito anos, no entanto, no caso daqueles que completam 45 anos de idade, a prorrogação do serviço não é realizada.

Diferente do inicialmente previsto, são oferecidas cerca de 450 vagas em diversas áreas. As oportunidades são regionalizadas, pois estão distribuídas pelos nove Distritos Navais (áreas delimitadas pela Marinha para melhor Administração Naval, que abrangem os estados), portanto, a disputa pelas vagas é por Distrito e não pelo o Brasil inteiro, como ocorre com os concursos públicos de carreira.

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer, acessar o Aviso de Convocação e o link da inscrição.

Etapas do processo seletivo

A prova objetiva está prevista para 4 de março de 2018 e haverá 50 questões objetivas distribuídas por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25). Os médicos farão 25 questões de Português e 25 de Conhecimentos Profissionais. A bibliografia está indicada na documentação referente ao processo seletivo, nos sites dos Distritos Navais.

Também haverá Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Prova de Títulos, Verificação Documental, Designação à Incorporação e Incorporação.