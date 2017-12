Inscrições abertas para edição de verão do Sesc Brincando nas Férias

Ação voltada a crianças de 6 a 12 anos, ocorre em 25 unidades do Sesc PR em janeiro de 2018

Vinte e cinco unidades de serviço do Sesc PR receberão no mês de janeiro, uma programação recreativa e dinâmica com a chegada da edição de verão do Sesc Brincando nas Férias. As atividades serão ofertadas a crianças com faixa etária de 6 a 12 anos – dependentes de comerciários ou usuários da entidade.

As atividades recreativas visam o entretenimento e a ocupação do tempo livre dos pequenos durante o período de férias escolares, por meio de ações educativas e lúdicas. Com o tema “Mundo encantado da magia”, a programação do evento fará uma viagem no mundo encantado, utilizando além de pequenos números de mágica, um resgate de contos e fábulas da literatura como meio de incentivo à pratica da leitura.

Durante os dias de programação, os participantes brincam, se divertem, aprendem e constroem novas amizades, tudo isso em um ambiente seguro e com uma equipe profissional altamente capacitada. Farão parte da programação: gincanas recreativas, culturais e educativas; minijogos; provas de estafetas; esportes adaptados; caça ao tesouro; brincadeiras antigas; apresentações artísticas voltadas ao tema do evento; oficinas de artes, entre outras.

Esse serviço é oferecido a um preço acessível à comunidade. As inscrições são limitadas e podem ser feitas na unidade do Sesc PR mais próxima. Outras informações sobre a iniciativa como valores, programação e disponibilidade de vagas também podem ser obtidas diretamente no SAC das unidades. Consulte abaixo quais são elas, e o período de atividades do Brincando nas Férias – edição verão:

Apucarana De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Campo Mourão De 15/01 a 19/01 De 22/01 a 26/01 Cascavel De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Cornélio Procópio De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Esquina De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Foz do Iguaçu De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Francisco Beltrão De 15/01 a 19/01 De 22/01 a 26/01 Guarapuava De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Ivaiporã De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Jacarezinho De 15/01 a 19/01 De 22/01 a 26/01 Londrina Norte De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Marechal C. Rondon De 22/01 a 26/01 - Maringá De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Medianeira De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Palmas De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Paranaguá De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Paranavaí De 22/01 a 26/01 - Pato Branco De 15/01 a 19/01 De 26/01 a 26/01 Ponta Grossa De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Portão De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Santo A. da Platina De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 São José dos Pinhais De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 Toledo De 22/01 a 26/01 - Umuarama De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02 União da Vitória De 22/01 a 26/01 De 29/01 a 02/02

· Lembrando que no período de 18 de dezembro de 2017 a 7 de janeiro de 2018 as unidades de serviço do Sesc PR estarão fechadas devido o período de férias coletivas.

Asimp/Sescpr