Secretaria do Trabalho e Senac oferecem curso de recepcionista

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oferece um curso de recepcionista, com 160 horas. A turma terá 20 vagas e a ação faz parte do programa de gratuidade do Senac para pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos. As inscrições são limitadas ao limite máximo da turma e devem ser feitas no prédio da SMTER, na rua Pernambuco, 162. Os interessados devem levar cópias dos documentos pessoais e comprovante de residência no momento da inscrição.

Após a inscrição o candidato terá de preencher alguns documentos como o termo de compromisso, e autodeclaração de renda e escolaridade. No caso de o candidato ser menor de idade, o responsável legal também deve comparecer à Secretaria para assinar os documentos. A idade mínima para se inscrever é de 15 anos, desde que tenha concluído o nono ano do fundamental no momento da inscrição. O curso será ministrado no Senac Centro, que fica na rua Raposo Tavares, 894. As aulas serão no período matutino e terão início em fevereiro.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o curso é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho. “Sabemos da necessidade de profissionais capacitados para atuarem como recepcionista. É uma função importantíssima e que costuma ter uma concorrência grande quando a vaga é ofertada. Por isso, quem tem no currículo um curso ministrado pelo Senac com certeza sai na frente na hora de buscar a vaga”, explicou.

N.com