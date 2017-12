Brasil é campeão do Gran Prix da China

Vitória, título e 2017 fechado com chave de ouro. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil terminou uma temporada de maneira invicta. Nas areias de Quanzhou, a Seleção Brasileira ignorou o frio e venceu o Peru por 11 a 0 (José Lucas (2), Bruno Xavier (2), Luquinhas (2), Fernando DDI, Lucão, Bryan, Datinha e Rafa Padilha), chegou a 23 triunfos em igual número de jogos contra os rivais sul-americanos, e conquistou o Grand Prix Internacional da China, em partida disputada neste sábado, dia 16. Com o resultado positivo, o Brasil alcançou 49 partidas de invencibilidade e chegou ao 11º título seguido – a última derrota foi em julho de 2015. Peruanos e suíços se enfrentam neste domingo, dia 17, no encerramento do torneio, em confronto que vale o vice-campeonato.

– Jogamos com inteligência, ditando o ritmo. O Peru é uma seleção que, por tradição, marca forte, não dá espaços, e eles mostraram bom futebol, jogadores de qualidade e um bom ataque. Tivemos paciência para construir o placar, fizemos um bom jogo e a goleada coroou o bom torneio que fizemos. Todos estão de parabéns – disse o atacante Bryan.

– É bom fechar mais um ciclo, mais um ano invicto. Ninguém fica pensando em invencibilidade, isso é momentâneo, entramos em quadra para buscar as vitórias, lutar pelos títulos, e os resultados são reflexo do trabalho bem feito, da entrega, da dedicação de todos para representar da melhor maneira essa camisa – afirmou o potiguar José Lucas.

Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou 11 competições e está invicto com 11 títulos em 49 partidas (última derrota foi em julho de 2015): Grand Prix Internacional (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

TABELA GRAND PRIX INTERNACIONAL

(Quanzhou / China)

15.12 – BRASIL 10 x 3 Suíça

16.12 – BRASIL 11 x 0 Peru

CBF