Câmara de Vereadores lança Programa de Qualidade

Diante do desafio de aprimorar o desempenho da Câmara Municipal de Londrina, a Mesa Executiva do Legislativo eleita para o biênio 2017/2018 investe, desde o início deste ano, em ações que buscam melhorar a dinâmica de trabalho de servidores e parlamentares para uma gestão pública eficiente e transparente. É com este objetivo que será realizado hoje (18), às 14 horas, o lançamento oficial do Programa de Gestão da Qualidade - NBR 9001: 2015 do Legislativo Londrinense, iniciativa pioneira no Paraná.

“O Programa de Qualidade da Câmara vai abranger todos os processos administrativos e legislativos que devem passar por uma reengenharia, sem desprezar os bons procedimentos já existentes”, explica o diretor geral do Legislativo, Sandro Morais de Medeiros. “O que buscamos é um profissionalismo maior na rotina da Câmara para que a instituição melhore a cada dia a sua interlocução com a comunidade”.

É importante lembrar ainda que o Programa de Qualidade não caminhará como uma ação isolada, ao contrário, integra o Planejamento Estratégico da instituição que avalia o Organograma, Fluxograma, Sistema de Informação, Processos Internos, Metas e Indicadores de Desempenho, levando em consideração a missão, visão e valores da instituição. O lançamento do Programa de Qualidade será realizado na sala de sessões com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.

Consultoria

O lançamento do Programa de Qualidade na próxima segunda-feira é o primeiro passo de uma série de ações que devem levar à certificação do Legislativo até outubro de 2018, prevê Sandro de Medeiros. Nesta tarefa, a Câmara de Vereadores contará com o trabalho dos profissionais da Qualyfe Personal e Business Consulting Serviços de Consultoria Ltda ME, empresa de São Bernardo do Campo (SP) contratada pelo Legislativo por meio de licitação, para consultoria e apoio à implantação dos requisitos dos Sistemas de Gestão de Qualidade ISO 9001. O valor do contrato é de R$30 mil para um período de dez meses de trabalho.

“É uma empresa de prestação de serviços que vai preparar o Legislativo para a auditoria de certificação”, informa Sandro de Medeiros que confirmou a presença do diretor da empresa, Daniel Sanches, ao evento de lançamento que contará ainda com a participação de vereadores e servidores, representantes de entidades da sociedade civil e de universidades, instituições com as quais a Câmara mantém Acordos de Cooperação Técnica, entre outros convidados.

Asimp/CML