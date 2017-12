Inscrições do PSS da Educação ficam abertas de 2 a 12 de janeiro

Serão abertas no dia 2 de janeiro de 2018 as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado da Educação. Serão selecionados professores, pedagogos, guias intérpretes e tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. Esses profissionais atuarão nas escolas da rede pública estadual e conveniadas em 2018.

O período para inscrição, que é gratuita, fica aberto até o dia 12 do mesmo mês no endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br.

A classificação será divulgada no final de janeiro, com a antecedência necessária para a distribuição de aulas, que será feita no início de fevereiro.

O PSS consiste em prova de títulos referente à escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento funcional. Os profissionais serão divididos entre os 32 Núcleos Regionais de Educação, conforme a necessidade de cada regional.

FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS - Mais de 147 mil pessoas já se inscreveram no PSS lançado pela Secretaria de Estado da Educação no dia 30 para contratação de funcionários de escolas. Como é possível optar por mais de uma modalidade, ao todo 266 mil inscrições foram contabilizadas pela Secretaria até o final do prazo, encerrado no fim da tarde desta segunda-feira (11).

Cerca de 84 mil pessoas fizeram a inscrição para agente administrativo e outros 62 mil para serviços gerais (manutenção, limpeza, preparo de merenda).

São 11 mil vagas para assistente administrativo, inspetor e inspetoria de internato, técnico agrícola e técnico florestal e auxiliar de serviços gerais (limpeza/merenda, manutenção, atendimento de aluno, motorista, tratorista e vigia).

Clique aqui para acessar a íntegra do edital para PSS/professor.

AEN