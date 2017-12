Secretaria divulga calendário dos Jogos Oficiais para 2018

Após o sucesso dos Jogos Oficiais do Estado em 2017, a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo divulga o calendário para 2018. A programação inclui as principais competições esportivas do Paraná: Jogos Abertos (Japs), Jogos Paradesportivos (Parajaps), Jogos Escolares (Jeps), Jogos da Juventude (Jojups), Jogos Universitários (Jups) e Bom de Bola.

Os Jogos terão início no dia 4 de maio, com a realização das 16 fases regionais dos Jeps, e seguem até 5 de novembro, último dia de disputas dos Parajaps.

Além dos eventos da Secretaria, o cronograma também já prevê as datas em que acontecem os Jogos Escolares da Juventude, organizados pelo COB, e que contam com a participação da delegação paranaense, cuja convocação é com base nos campeões dos Jeps.

Fora as fases finais, serão 32 fases regionais dos Jeps, 32 do Bom de Bola, 24 dos Japs e 12 dos Jojups. O calendário também prevê 8 macrorregionais do Jeps e outras 8 do Bom de Bola, totalizando 125 sedes ao longo do ano.

“Planejar com antecedência nos dá ainda mais a certeza do bom trabalho a ser realizado no próximo ano. Em 2017 foi assim e todos os nossos eventos foram um sucesso”, disse o secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício. “Gostaria ainda de destacar a nossa equipe da secretaria, que se empenha nas diversas etapas do processo, desde as reuniões preliminares até as fases finais, para que possamos levar esporte com excelência a todos os cantos do nosso estado”, acrescentou.

O coordenador de esporte da Secretaria, Cristiano Del Rey, disse que os esforços em divulgar o calendário 2018 ainda este ano têm também como objetivo oferecer maior conforto para a preparação dos municípios, seja como sedes ou como participantes. “Vai auxiliar outras instituições parceiras, caso, por exemplo, da Secretaria de Estado da Educação e seus núcleos regionais, aliados na realização dos JEPS e Bom de Bola”, afirmou.

ETAPAS - Somando todas as etapas - regionais, macrorregionais e finais -, cerca de 140 mil pessoas, entre atletas, comissões técnicas, dirigentes, arbitragem, organização e pessoal de apoio possibilitaram a realização bem sucedida dos tradicionais Jogos Oficiais do Estado, que em 2017 celebraram a 64ª edição dos Jeps, a 60ª dos Japs, 57ª dos Jups e a 30ª dos Jojups. “Vale ressaltar também o novo olhar para o paradesporto, com a 6ª edição consecutiva dos Parajaps, que cresce e se consolida a cada ano dentro do Calendário Oficial”, acrescentou Del Rey.

Confira o calendário 2018 na página da SEET: esporte.pr.gov.br

AEN