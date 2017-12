Expedição Safra confere desenvolvimento das lavouras no Paraná

Segundo dados do projeto técnico-jornalístico, o país deve colher uma safra cheia; expectativa é potencializada pela expansão da área destinada à soja

O Brasil deve colher 220 milhões de toneladas de grãos na temporada 2017/18. O desempenho será puxado principalmente por soja (115,02 mi t) e milho (90,15 mi t), conforme aponta levantamento inicial da Expedição Safra. A expectativa de safra cheia é potencializada pelo aumento da área destinada à soja no plantio de verão. Esta semana, o projeto técnico-jornalístico confere o desenvolvimento das lavouras paranaenses, com visita às principais regiões produtoras do estado.

Na temporada 2017/18, serão semeados no Brasil 35,04 milhões de hectares, 4,45% a mais que no ciclo passado. “Os índices de plantio já se aproximam de 100% em todo o país, mesmo com alguns atrasos por conta da falta de chuva. Houve umidade suficiente para que os produtores recuperassem o ritmo de semeadura e a expectativa é que as produtividades médias fiquem próximas às observadas no ciclo anterior”, avalia o gerente do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo e coordenador da Expedição Safra, Giovani Ferreira.

Roteiros

No Paraná, a equipe vai visitar produtores, cooperativas e centros de pesquisa nas regiões de Ponta Grossa/Castro, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Guarapuava. “Estamos na estrada para avaliar as lavouras, mas também para verificar como estão os investimentos em tecnologia. Precisamos entender como as pesquisas que estão em desenvolvimento podem contribuir para o ganho de produtividade e, principalmente, para a redução de riscos causados pelo clima”, explica Ferreira.

O estado tem potencial para colher 20,6 mi t de soja e 3,3 mi t de milho verão. Na safrinha, o cereal deve atingir a marca de 12,6 mi t.~

Asimp/Expedição Safra