As janelas que entoam sons de um concerto natalino

A Cantata de Natal Sicoob reunirá crianças, instrumentistas e colaboradores em três apresentações no centro de Londrina

Abrem-se as janelas e vozes infantis entoando sons natalinos serão ouvidas no calçadão de Londrina. O palco será a sede da cooperativa de crédito Sicoob Norte do Paraná (praça Willie Davids), prédio da histórica “Casas Fuganti”, símbolo de uma “borbulhante” economia londrinense.

O espetáculo “Cantata Encanto de Natal do Sicoob” será amanhã (19), quarta (20) e quinta (21), pontualmente às 20h e faz parte da programação do Natal de Londrina. O evento que está em sua 3ª edição, vem com novidades este ano. O palco tradicionalmente montado em frente à cooperativa, com encenações, coro e orquestra, dará lugar a toda uma fachada decorada e iluminada, em que a performance acontece nas janelas.

Nos bastidores como diretora musical e pedagógica, a maestrina Maria Dulce Primo, que tem em seu currículo, mais de 23 anos de direção pedagógica e musical em eventos natalinos de empresas, instituições financeiras, como também em festivais. Além do coral infantil formado por 30 crianças, de sete a 11 anos, estudantes da Escola Municipal professor Sebastião Feltrin da cidade de Rolândia, uma pequena orquestra de câmara formada por onze instrumentistas, com trompa, trompete, trombone, tuba, sax alto, clarinete, flauta transversal, violinos, contrabaixo e piano completam o espetáculo.

O foco do evento está nas crianças e em volta delas um “séquito” de voluntários, colaboradores da cooperativa, que em clima de união e alguns meses de trabalho ajudam a colocar o espetáculo “em pé”, atividade que já virou tradição. Este ano, alguns estão sendo chamados de “anjos”, codinome perfeito já que serão os verdadeiros “anjos da guarda” responsáveis por cada criança em cada janela, com seus cintos especiais de segurança, além de assessorarem na performance, que se utiliza da voz, da gestualidade e de acessórios.

A “Cantata Encanto de Natal” do Sicoob conta também com um estafe, que vai dos músicos a eletricistas, pessoal de montagem, de Rh, segurança do trabalho, setor de responsabilidade social, marketing e até direção executiva, todos envolvidos. No apoio as atividades musicais da maestrina Dulce Primo estão Regina Balan (regência nos ensaios), Edi Marques (coreógrafo), Camilo Carrara (arranjo e orquestração) e Bernardo Manita (pianista e arranjador).

O programa variado traz canções infantis, natalinas, folclóricas de compositores nacionais e internacionais. Em duas delas, terá um solo. Mariana Cristina Godoy de Souza, canta “Borboleta Pequenina”, folclore brasileiro e Maria Vitória dos Santos, “Noite Feliz”, de Joseph Mohr / Franz Gruber. O repertório apresenta ainda: “Cristo Nasceu” (Antioch), de George Handel; “Jesus Menino”, de Geraldo Rocca; “Canário do Reino”, de Zapata Carvalho; “Alegria de Natal”, melodia gaulesa; “Cantando o Natal”, de Carmen M. Rocha; “Noite de Natal”, de E. Mahle; “O Primeiro Natal”, origem inglesa; “Quero ver você não chorar”, de Edson Borges; “Halleluijah”, de Leonard Cohen; “Andar com Fé”, de Gilberto Gil e “Marcas do Que se Foi”, popular.

Crianças e 3ª idade

O diretor executivo do Sicoob Norte do Paraná, Emerson Ferrari conta que a ideia original da cantata “Encanto de Natal” era trabalhar principalmente com crianças de escolas públicas e também com a terceira idade. “Não foi possível nos dois primeiros anos. Quando tivemos contato com a Dulce, retornamos ao projeto inicial. A realização desta cantata vai de encontro aos princípios da cooperativa, que é ajudar a fomentar o desenvolvimento da comunidade, através de recursos e pessoas. E é gratificante ver o resultado com as crianças. Alguns talentos estão despontando”, conta o diretor.

Na mesma linha do diretor executivo do Sicoob, a maestrina Dulce Primo diz que reforçar a educação musical no ensino fundamental em escola pública é fonte poderosa de educação. Prime é mineira com formação em Educação Artística-habilitação em Música- pelo IMSP e reconhecida com mérito pelo curso de especialização no Método Kodaly, Hungria. Para a diretora da Escola Sebastião Feltrin, Selma Regiane Rodrigues Silva, ao ser convidada, toda a escola se mobilizou. “É um trabalho de integração entre a escola, a família envolvida e a arte”, disse.

A Cantata, realizada pela cooperativa de crédito Sicoob Norte do Paraná, além de suscitar o Espírito Natalino, promove o comercio regional incentivando ao público a participar do evento, realizar suas compras, movimentando a economia, neste período de final de ano.

“O que nos motivou a fazermos uma Cantata e neste formato, é resgatarmos antigos natais londrinenses, quando a iluminação e decoração eram expressivas, as pessoas participavam ativamente das festividades. A ideia é proporcionar uma alegria a mais para a cidade às vésperas do Natal e também é uma forma de incentivarmos os colaboradores a participarem de eventos desta magnitude em que cada um expressa seus talentos. É um momento de alegria para a família Sicoob Norte do Paraná”, diz o presidente do Conselho Administrativo da cooperativa de crédito, Rafael de Giovani Netto.

Andrea Monclar/Asimp/Sicoob Norte do Paraná