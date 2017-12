Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 19/12/2017

Primeira Leitura (Jz 13,2-7.24-25a)

Leitura do Livro dos Juízes.

Naqueles dias, 2havia um homem de Saraá, da tribo de Dã, chamado Manué, cuja mulher era estéril. 3O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: “Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. 4Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura,5pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus”. 6A mulher foi dizer ao seu marido: “Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha nem ele me revelou o seu nome. 7Ele disse-me: ‘Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte’”. 24Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. 25aO espírito do Senhor começou a agir nele no Campo de Dã.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 70)

— Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória.

— Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória.

— Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve! Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança! Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio.

— Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude! Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo.

— Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual! Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas.

Evangelho (Lc 1,5-25)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

5Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Aarão e chamava-se Isabel. 6Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. 7Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada.

8Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no Templo, pois era a vez do seu grupo. 9Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no Santuário, e fazer a oferta do incenso. 10Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido.

11Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. 12Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. 13Mas o anjo disse: “Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. 14Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, 15porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. 16Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. 17E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto”.

18Então Zacarias perguntou ao anjo: “Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada”. 19O anjo respondeu-lhe: “Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. 20Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo”.

21O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a sua demora no Santuário. 22Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no Santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo.

23Depois que terminou seus dias de serviço no Santuário, Zacarias voltou para casa. 24Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, e escondeu-se durante cinco meses. 25Ela dizia: “Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública!”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=KI_spS31w4U

Depositemos no Senhor a nossa confiança

Se a nossa confiança e a nossa esperança estão no Senhor, não tenhamos medo, nem receio, porque, Ele vem cuidar de nós

“Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: “Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João” (Lucas 1,12-13).

Na preparação mais próxima para o Natal do Senhor, a Liturgia traz, hoje, as figuras de Zacarias e de sua esposa Isabel. O casal temente, fiel e obediente a Deus, tinha n’Ele toda esperança e confiança do coração. Já em idade avançada, eles serviam a Deus dia e noite. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e, além de tudo, sua idade estava avançada, mas eles faziam a súplica a Deus de que desejavam gerar a vida.

Com confiança, simplicidade e humildade, sem nenhuma ansiedade e pressa, eles sabiam que podiam servir a Deus de qualquer forma e por isso se colocaram a disposição do Senhor.

Gostaria de dizer para os casais, para as mulheres que querem engravidar e, muitas vezes, não conseguem: queira, acima de tudo, colocar-se a disposição de Deus, com toda a confiança da sua alma e do seu coração, esperando n’Ele. Sem entregar-se para o medo e à ansiedade. Deixe que Deus revele-SE no tempo d’Ele ao seu coração. Cuide da sua saúde, cuide da melhor maneira. Busque a gravidez, se você a deseja; Deus te abençoará, mas, não vale a pena se entregar ao medo, a ansiedade, a angústia ou ao sofrimento. Vale a pena esperar no Senhor, porque Ele nos visita sem que precisemos esperar. E essas são as melhores visitas.

Deus vem ao nosso encontro, para nos ajudar a vencer os medos e os temores do nosso coração. Todos nós temos medos e receios; temos medo até de nos aproximarmos de Deus e d’Ele aproximar-se de nós.

Toda proximidade de Deus é cuidado e ternura, é o modo d’Ele cuidar de nós. Não podemos fugir da presença d’Ele. Deus se aproxima, mas Ele não nos violenta e nem nos força. Ele quer cuidar de nós, Ele está vindo cuidar da vida e do coração de cada um de nós, assim como Ele cuidou do coração de Zacarias e Isabel, que colocaram n’Ele a sua confiança e esperança.

Se a nossa confiança e a nossa esperança estão no Senhor, não tenhamos medo, nem receio, porque, Ele vem cuidar de nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook