3 dicas essenciais para quem começará a faculdade em 2018

Para os jovens que passaram o ano todo se preparando para o vestibular e acabam de garantir uma vaga na faculdade em outra cidade, chegou a hora de colocar os pés para cima e relaxar até o começo das aulas, correto? Errado!



Adolescentes que viveram a vida toda na casa dos pais, tios ou avós, muitas vezes não se dão conta do grande número de responsabilidades e compromissos que acompanham o ato de morar sozinho.



Antes do (merecido) descanso, a recomendação do Stoodi - plataforma de educação a distância com foco em Enem e pré-vestibular - é que os jovens façam um checklist com todos os pontos que precisarão deixar preparados para que o início de ano letivo transcorra sem imprevistos.

1) Imprima o edital e não perca os prazos



A primeira dica depois de passar no vestibular é imprimir o edital da instituição, pois ele contém todas as informações (datas, horários e prazos) que os calouros precisam para assegurar a vaga. A principal data que você precisará ter em mente é a da matrícula. Vale colar post it no espelho, criar um lembrete no celular, agendar um invite na agenda do Google etc. Só não vale esquecer. Sobre os documentos, as faculdades exigem, basicamente, certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, foto 3x4 e, para os homens, certificado de reservista do Exército. Mas há variações, então é imprescindível olhar atentamente o edital da instituição na qual você foi aprovado.



2) Calcule quanto irá gastar no mês



Converse com seus pais sobre suas possibilidades financeiras e faça um checklist de todos os gastos essenciais na nova cidade: aluguel da moradia, dinheiro para comprar itens para casa, para se alimentar e para comprar livros ou tirar fotocópias dos textos exigidos pelas disciplinas. Logicamente, esse valor irá variar muito de acordo com o orçamento de cada família. Trace comparativos de quanto iria gastar se morasse em república, quanto custaria morar em um apartamento sozinho e quanto sairia morar na moradia universitária.



3) Encontre um lugar para morar



Procure no Facebook grupos que levam o nome da sua faculdade e pesquise locais para morar. Normalmente, as faculdades mantêm também um espaço público para recados, onde há dezenas de anúncios de vagas de moradia. Avalie o custo- benefício de cada opção. Geralmente as repúblicas são mais 'agitadas', o que pode ser uma vantagem - facilita a interação com os novos amigos - ou um inconveniente - no caso de as festas serem frequentes. Na hora de escolher, pense também na localização: será que não vale a pena optar por um imóvel um pouquinho mais distante da faculdade por um valor bem mais tranquilo de pagar?



Outro ponto que deve ser levado em conta é a organização do espaço. O estudante que planeja morar com amigos precisa avaliar se é uma pessoa maleável para dividir tarefas. Por outro lado, se o aluno opta por morar sozinho, terá que ficar ligado no dia que vence a luz, a água, o IPTU, o condomínio e a internet, entre outras tarefas que antes eram feitas por pais ou responsáveis. Para alugar um apartamento, o locador normalmente exigirá que você tenha um fiador ou que deposite o equivalente a 3 meses de aluguel. Vale lembrar ainda que muitas instituições também oferecem auxílio-moradia. Descubra no site da instituição ou peça ajuda na secretaria do curso.

Asimp/Stoodi