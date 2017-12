Rodoviária de Londrina terá 600 ônibus extras durante o Natal e o Ano Novo

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), administradora do Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), estima que 260 mil passageiros passem pelo local em operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo em dezembro. A movimentação é aproximadamente 50% superior à registrada nos demais meses do ano e, para atender à demanda, as empresas de transporte vão colocar 600 ônibus extras à disposição dos usuários entre os dias 21 e 31. Somente o número de partidas deve ficar em torno de 100 mil, sendo que metade delas devem ocorrer também nos últimos dez dias de 2017.

Para o Natal, os destinos mais procurados são Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, além de municípios do interior do estado, como Foz do Iguaçu, Maringá, Cascavel, Umuarama e Ponta Grossa. Já para o Ano Novo, somam-se às rotas mais buscadas o litoral do Paraná e de Santa Catarina.

Reforço - Para garantir a segurança dos passageiros e demais usuários durante esses dias de movimento intenso, a superintendência da rodoviária solicitou à Guarda Municipal (GM) e à Polícia Militar (PM) reforço no patrulhamento. Outra medida que deve contribuir na vigilância do espaço é a instalação de portas de vidro nos dois túneis que dão acesso ao interior do local. Colocadas em agosto, as estruturas permanecem total ou parcialmente fechadas no horário da meia-noite até as 5h, com o objetivo de facilitar a identificação de quem transita pelo espaço durante a madrugada.

Para fiscalizar e orientar o fluxo de veículos e pedestres nas áreas de embarque e desembarque e nos arredores do TRL, também os agentes da Diretoria de Trânsito da CMTU devem dar plantão no local. Além disso, os funcionários dos setores operacional e administrativo da rodoviária trabalharão em escala especial, assegurando o bom andamento das atividades.

Dicas - Para evitar transtornos, a CMTU recomenda a compra antecipada das passagens. A companhia também orienta aos passageiros que cheguem com antecedência para os embarques, evitando, assim, congestionamentos devido ao grande fluxo de automóveis nas proximidades.

Na hora de entrar nos ônibus, é importante ter em mãos os documentos pessoais, de preferência com foto. Isso vale também para crianças acompanhadas dos pais. Para as menores de 12 anos que forem viajar sozinhas, é necessário uma autorização especial emitida junto ao Fórum, na Vara da Infância e Juventude.

Identificar as bagagens, mantê-las por perto ou deixá-las no setor de guarda-volumes quando necessário pode ajudar a evitar furtos e extravios. Para informações sobre itinerários e números de telefone das empresas de transporte, o passageiro pode acessar o site do TRL (www.trl.com.br) ou ligar para o (43) 3372-1800.

