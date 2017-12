Vereadores Mirins serão diplomados nesta terça-feira

Estudantes de escolas públicas e particulares participam de evento no Legislativo e dão o primeiro passo para mandato da Câmara Mirim em 2018

Nesta terça-feira (19), no enceramento das sessões ordinárias de 2017, a Câmara Municipal de Londrina ganhará um reforço para as atividades do próximo ano. Logo no início dos trabalhos, às 14h30, serão diplomados os vereadores mirins e seus suplentes para a 1ª Legislatura da Câmara Mirim da Escola do Legislativo. O Programa Câmara Mirim foi lançado em novembro e atende diretrizes da atual Mesa Executiva (gestão 2017/2018), com o objetivo de incentivar a participação de crianças e adolescentes na vida política da cidade.

Diante de uma plateia composta por diretores de escolas, familiares e autoridades serão diplomados os 19 vereadores mirins e 19 suplentes que estarão cursando no próximo ano entre o 5º e o 9º ano do ensino fundamental, provenientes de 13 escolas públicas (municipais e estaduais) e seis escolas particulares da cidade. Foram convidados para a cerimônia de Diplomação dirigentes da Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional de Ensino (NRE), Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná (Sinpro) e Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe). A solenidade será realizada na sala de sessões com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.

Exercício de cidadania

O Programa Câmara Mirim é o primeiro projeto da Escola do Legislativo, criada por meio da Resolução nº 116/2017 em setembro deste ano. De acordo com a Resolução, a Escola do Legislativo vai atuar em quatro eixos distintos: Formação e aperfeiçoamento profissional de agentes públicos; Pesquisa e produção de conhecimento; Promoção de ações culturais e de inclusão social e Educação política e fortalecimento da cidadania. “Considero que o principal ponto da Escola do Legislativo é transmitir conhecimento ao cidadão para que ele entenda como funcionam os órgãos públicos, interaja com a esfera política e conheça a importância da sua participação”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Mario Takahashi (PV). É dele ainda a avaliação de que grande parcela da sociedade não conhece o papel dos agentes políticos e dos órgãos públicos, em especial do Poder Legislativo e, portanto, muitas vezes as críticas acabam se caracterizando como desabafos e não têm efetividade. “Mas isso também é culpa do Poder Público que não investiu ou teve interesse em levar informação à população. Hoje a nossa lógica de trabalho é diferente. Pretendemos contribuir com a formação do cidadão, para que ele exerça uma cidadania plena, compreenda como fazer críticas e conheça os caminhos para uma participação efetiva na área política”.

No próximo ano os vereadores mirins passarão por um treinamento na última semana de janeiro e tomarão posse no dia 2 de fevereiro. Durante todo o ano de 2018 estão programadas dez sessões ordinárias da Câmara Mirim, sempre as sextas-feiras, no período de janeiro a dezembro que serão realizadas na sala de sessões do prédio da Câmara Municipal de Londrina.

Asimp/CML