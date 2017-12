Acesf faz mutirão de limpeza em cemitérios municipais

Para deixar os cemitérios municipais de Londrina mais agradáveis ao acesso da população, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) está realizando um mutirão de trabalho desde a última quarta-feira (13). Os serviços de limpeza e melhorias devem continuar até o final do ano.

De quinta-feira (14) até sábado (16), das 8h às 18h, os funcionários da Prefeitura realizaram diversas ações. Entre elas está a limpeza dos muros no Cemitério Municipal São Pedro, onde foram apagadas as pichações e inscrições e a limpeza das calçadas que contornam o cemitério, sendo que os trabalhos foram iniciados pela rua João Cândido e continuarão pelas demais ruas durante esta semana.

Tanto o João XXIII quanto o Padre Anchieta receberam a poda de árvore com ajuda de oito servidores da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). A partir de amanhã (19), os oito funcionários da Acesf também vão arrumar a grade que cerca o cemitério João XXIII para impedir a entrada de intrusos e bichos.

O Cemitério Jardim da Saudade também recebeu as benfeitorias como de limpeza, varrição, capina do mato e recolhimento de entulhos de obras. Somente no sábado (16), foram retirados quatro caminhões de entulhos do Jardim da Saudade com a ajuda de seis profissionais da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. Além disso, foi feita a reforma do muro e a instalação de um novo portão no local. Esta semana, os servidores darão início à segunda etapa da pavimentação do conjugado do cemitério.

Os cemitérios de Lerroville e São Luiz já receberam a limpeza dos terrenos, a varrição e a roçagem do mato, que continuaram no dia de hoje (18). Amanhã (19), a intenção é prosseguir em Guaravera e finalizar a limpeza em todos os cemitérios tanto da zona urbana quanto da rural.

Essas ações deram início aos trabalhos de melhorias em cemitérios municipais para os feriados de final e início de ano. De acordo com o superintendente da Acesf, Douglas Pereira (Tio Douglas), a expectativa é que até o ano novo todos cemitérios tenham recebido a equipe de melhorias e limpeza da Acesf. Isso porque, cerca de 40 mil pessoas devem visitar os cemitérios entre a semana do Natal e do ano novo.

“Nossa intenção é continuarmos trabalhando para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Acesf à população, por isso ações serão feitas em todos os cemitérios municipais de Londrina até o final deste ano”, explicou Pereira. Para os trabalhos de poda de árvores, a Acesf contou com o auxílio de um guindaste da Sema e oito funcionários. Já para a retirada de entulhos do Jardim da Saudade utilizou a mão de obra de seis profissionais e um caminhão da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. Todos os serviços contaram com a mão de obra de oito servidores da Acesf que continuarão as atividades até o ano novo.

Os cemitérios municipais de Londrina estarão abertos para receberem a população das 8h às 18h, de segunda a segunda, inclusive nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro

