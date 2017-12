Receitas: Farofa de Natal

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 12 pessoas

Ingredientes:

1 pacote de Farofa Pronta Yoki;

5 colheres (sopa) de manteiga ou margarina;

1 cebola média picada em cubos;

½ xícara (chá) de uvas passas pretas sem semente;

½ xícara (chá) de uvas passas brancas sem semente;

3 colheres (sopa) de nozes picadas;

½ xícara (chá) de maçã verde cortada em cubos pequenos;

½ xícara (chá) de azeitonas verdes cortadas em rodelas;

2 colheres (sopa) de Salsa Desidratada Kitano;

Passo a passo:

Em uma panela, aqueça a manteiga ou margarina;

Adicione a cebola e doure levemente, mexendo de vez em quando;

Desligue o fogo e acrescente as passas, as nozes, as maçãs, as azeitonas e a salsa, misture bem;

Adicione a farofa aos poucos, mexendo sempre;

Transfira para um refratário e sirva.

(Receitas elaboradas pelo time de consultores da Yoki)