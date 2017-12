Trânsito da CMTU realiza ação de Natal nas ruas do centro

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realiza nesta semana uma série de ações especiais de Natal nas ruas do centro de Londrina. A largada nas atividades será nesta terça-feira (19), a partir das 9h, no trecho da avenida Rio de Janeiro entre as ruas Piauí e Benjamin Constant. A ação se repete na quinta (21), no mesmo horário e em outras vias da região central. Já na sexta-feira (22) a intervenção está programada para as 19h, no cruzamento da São Paulo com o Calçadão.

Durante as iniciativas, pedestres e motoristas serão observados de longe pelo Papai Noel. De acordo com os comportamentos constatados no uso das faixas de travessia, vagas de estacionamento e respeito às normas de circulação, o bom velhinho abordará o cidadão para uma conversa. É aí que entram os agentes da Coordenadoria de Educação no Trânsito da CMTU. Munidos de brindes e cartões natalinos, eles vão orientar o indivíduo sobre boas atitudes na dinâmica das ruas.

Os cartões têm dois modelos diferentes e serão distribuídos conforme a conduta das pessoas ou a pontuação verificada na carteira de habilitação do condutor. Um chama a atenção para a necessidade de mudança nas práticas adotadas, convidando o abordado para a construção de um trânsito mais seguro em 2018. O outro parabeniza pela boa atuação e incentiva que o comportamento adequado continue a se repetir no ano que vem.

Segundo a agente Luana Araújo, integrante da equipe de Educação, a iniciativa tem por objetivo contribuir para uma mudança de mentalidade quanto às relações estabelecidas no trânsito. “Nessa época de festas, normalmente as pessoas se encontram mais abertas a realizarem um balanço sobre a vida. A nossa proposta, dessa forma, é convidá-las para um momento de reflexão em que elas possam repensar as atitudes nas ruas. A intenção é que as conversas colaborem, de alguma forma, para a redução no número de acidentes e atropelamentos”, contou.

Além da presença do Papai Noel e da distribuição dos cartões natalinos, as ações vão contar com a entrega de camisetas, porta-documentos, lixeiras veiculares, adesivos e outros brindes.

N.com