Receitas: Cestinha de Parmesão e Batata palha

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 10 pessoas

Ingredientes:

150g de queijo parmesão em pedaço;

1 pacote (120g) de Batata Palha Extrafina;

1 alface;

20 tomatinhos cereja cortados ao meio;

100g de queijo mussarela cortado em cubinhos;

½ Cenoura ralada;

Folhinhas de beterraba;

Passo a passo:

Ralar o queijo parmesão no ralo médio;

Numa frigideira antiaderente espalhe 3 colheres de sopa do parmesão ralado (15g) formando uma “panqueca”. Sobre o queijo espalhe 2 colheres de sopa de Batata Palha Extrafina Yoki (12g);

Aqueça a frigideira em fogo baixo;

Quando as bordas começarem a dourar retire a “panqueca” com a ajuda de uma espátula e coloque-a sobre a base de um copo americano invertido. Com cuidado para não se queimar molde com a mão a cestinha, apertando cuidadosamente a massa para baixo com ajuda de um pano ou papel, formando assim a cestinha;

Deixe esfriar um pouco e retire a cesta do copo;

Coloque a cesta no prato e dentro a saladinha.

(Receitas elaboradas pelo time de consultores da Yoki)