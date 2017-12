Receitas: Suco refrescante de gengibre para o verão

O gengibre, uma raíz de sabor intenso e apimentado, é um ingrediente popularmente reconhecido pelo uso medicinal. Fonte de vitamina B6, cobre, magnésio e potássio, a erva possui ação anti-inflamatória e antioxidante no organismo.

Seu sabor e aroma inconfundíveis são normalmente utilizados para harmonizações com receitas salgadas, orientais e chás. No entanto, o gengibre oferece contraste e refrescância interessantes quando utilizados na preparação de sucos diversos, que são ótimas opções para consumo no verão.

Para aproveitar todos os benefícios do gengibre, confira a dica de Suco Refrescante de Gengibre Kitano:

Suco Refrescante de Gengibre Kitano:

1 folha de couve

1 colher (sopa) de gengibre moído Kitano

2 fatias de abacaxi

1 copo (200 ml) de água de coco

Gelo

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelado.

O Gengibre Moído Kitano traz todos os benefícios do gengibre de forma prática e 100% pura.