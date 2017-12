Defesa Social promove apresentações culturais no calçadão de Londrina

Em busca de ampliar o contato com a comunidade londrinense e de humanizar o trabalho policial, os agentes da Guarda Municipal de Londrina prepararam algumas atividades culturais com o foco no quesito social. As ações acontecem entre os dias 18 e 22 de dezembro, semana que antecede o natal na cidade. Será no calçadão, em frente à Praça da Bandeira, localizada entre a avenida Rio de Janeiro e a rua São Paulo.

Nesta segunda-feira (18), às 20h, será realizada uma apresentação de dança por crianças atendidas pela Associação Cultural Espaço Thalita Cumi (ACETHAC). A associação é parceira da instituição e atende crianças carentes com projetos e ações sociais.

Amanhã, terça-feira (19), às 20h, agentes da Guarda Municipal que participam dos grupos “Cais Dourado” e “Farol da Ilha” organizaram uma roda de capoeira. Será aberto para a população participar.

Na quarta-feira (20), às 20h, os agentes do canil da instituição farão algumas demonstrações de como funciona o trabalho com o cão policial. Obediência, faro de entorpecentes, guarda, e proteção são algumas das atividades. Os agentes do canil também estrão à disposição para tirarem eventuais dúvidas sobre adestramento.

Dia 22, a partir das 20h, agentes que participam do grupo musical “Novo GM” vão realizar uma interação musical com a comunidade. O grupo organizou o evento “Adoração Acústica”, que aconteceu no último dia 8 na Concha Acústica.

Além das apresentações, os agentes vão divulgar o projeto “Onde tem gente, tem guarda”. O principal objetivo do trabalho é mobilizar a comunidade para diminuir os índices de criminalidade no entorno de escolas e demais prédios públicos municipais e também divulgar o número telefônico da central de emergência. A Guarda Municipal de Londrina atende 24 horas por dia pelos telefones 153 (central de emergência) e 199 (Defesa Civil). A ligação é gratuita de qualquer telefone.

N.com