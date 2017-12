Tamarana: Papai Noel dos Correios leva emoção e solidariedade para Escola Taeko

A tarde do último dia 15 ficará marcada na memória das mais de 240 crianças da Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida, do Jardim Juny. É porque a garotada ganhou os presentes pedidos na campanha Papai Noel dos Correios, realizada pela primeira vez no município. O evento emocionou a todos e se transformou em uma aula de solidariedade, como observou a gerente da agência dos Correios de Tamarana, Flávia de Oliveira Silva. "Além do gesto concreto do presente, tenho certeza que essas crianças levaram para casa uma mensagem muito maior, que é de que, independente das dificuldades, existem pessoas boas que querem fazer o mundo melhor".

Ainda segundo a gerente dos Correios, a integração entre o poder público municipal, comunidade e empresas da cidade foi fundamental para o sucesso da iniciativa. "Meu sentimento é de imensa gratidão. A campanha se concretizou através da comunidade de Tamarana, que se mostrou extremamente solidária. Quero agradecer à Prefeitura de Tamarana, Secretaria de Educação, professores e direção da Escola Taeko. Também sou grata às empresas Tamarana Tecnologia, Agro100 e Belagrícola, que, juntas, adotaram mais de 100 cartinhas", disse Flávia.

A diretora da escola, Valdenice Gouveia Paz, revelou que não esperava que a campanha iria conseguir tão facilmente a adesão de tantas pessoas. "A Escola Taeko ficou muito feliz com esse acontecimento, porque não achávamos que isso teria a dimensão que tomou". E, depois dos transtornos causados na escola pelo forte vendaval que atingiu Tamarana em novembro, o Papai Noel dos Correios também deu mais ânimo para a comunidade escolar da Taeko. "A nossa escola foi uma das mais prejudicadas pelo vendaval. Para nós, é um presente enorme terminar o ano letivo realizando os sonhos dos nossos pequenos", declarou a diretora.

Acompanhado da primeira-dama do município, Adriana Soares, o prefeito Beto Siena foi até a Taeko para conferir a entrega dos presentes. "Fico feliz pela parceria dos Correios e da comunidade com a prefeitura, porque é muito bom ver a alegria das crianças quando recebem os brinquedos. Acho que isso também serve como reflexão para a vida, porque, com pouco, dá para fazer uma criança feliz", comentou Beto. Também presente no evento, a secretária de Educação de Tamarana, Maisa Nakata, relatou que o fim de ano tem sido caracterizado por celebrações empolgantes na rede municipal. "Todo mundo se emocionou com as cartinhas ao Papai Noel dos Correios. Nas outras escolas, também estamos encerrando as aulas com muita alegria e festa. Para a Educação, isso já significa o nascimento de um 2018 bem melhor ".

Além da Escola Taeko, o Papai Noel dos Correios levou presentes para alegrar o Natal das 11 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Lar de Tamarana. A entrega, feita na última quinta-feira (14), foi marcada pelo clima de muita empolgação. De acordo com a coordenadora da unidade, Daniela Barbino Basbasque, uma ação como essa é bastante significativa para o público da Casa Lar. "Quero manifestar os meus mais sinceros agradecimentos. Os presentes foram uma valiosa colaboração. É muito importante para nós, em nossa missão, podermos contar com pessoas que se identificam com a nossa causa e atuam para promover a felicidade das crianças", afirmou ela.

Mais comemorações

Também houve entrega de presentes para a garotada do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança na quinta-feira (14). Na ocasião, os pequenos receberam carrinhos e bonecas repassados pela comunidade por meio de uma campanha colocada em prática pelos próprios educadores do CMEI. Já na Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo, a sexta-feira (15) foi toda dedicada a jogos, brincadeiras e muita comida gostosa para os estudantes.

