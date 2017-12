Exposição “Flores e Vida” segue aberta para visitação na Biblioteca Pública Municipal

A mostra “Flores e Vida”, da artista Nenê Medina, está sendo realizada na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, desde o último dia 11 de dezembro. Com 13 obras que retratam flores, paisagens e composições abstratas, a mostra ficará aberta para visitação até o dia 11 de janeiro. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas, na sala de exposições José Antônio Teodoro, no 1º andar da biblioteca. O endereço é Avenida Rio de Janeiro, 413, centro.

A artista Nenê Medina mantém um ateliê no Centro Cultural Lupércio Luppi, localizado na região norte, onde também expõe e vende seu trabalho, além de dar aulas de pintura. Há 30 anos é professora e já ministrou cursos de pintura em diversas instituições, como o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld), Sesc e Senac. E, há cinco, passou a pintar telas. Segundo a artista, após o falecimento do companheiro, ela encontrou na arte uma maneira de lidar com a perda.

Nenê preside, atualmente, a Associação de Mulheres Fazendo Arte da Zona Norte, que reúne diversas artesãs da região e promove cursos voltados ao público feminino. A associação integra também a feira “Mãos Talentosas”, promovida pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, no Calçadão, expondo vários produtos artesanais.

É a primeira vez que Nenê expõe na Biblioteca Pública Municipal. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) teve contato com o trabalho da artista por meio do ateliê no centro cultural e, segundo a diretora de bibliotecas, Leda Maria Araújo, imediatamente a convidou para realizar a mostra. Leda ressaltou ainda o papel social da biblioteca, afirmando que não é apenas um espaço para livros, mas para a promoção cultural de modo geral.

Exposições - A Biblioteca Pública Municipal promove diversas exposições, trabalhos artísticos, culturais e educativos e eventos de fomento à cultura londrinense. As obras expostas variam entre livros, cartas, poemas, além de pinturas, imagens, esculturas, ilustrações, entre outras. A entrada é sempre gratuita e aberta à população.

Artistas que tenham interesse em expor seus trabalhos no espaço podem entrar em contato com a coordenação, pelo telefone 3371-6500, ou pelo e-mail: biblioteca@londrina.pr.gov.br, para mais informações.

N.com