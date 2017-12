Cobra Repórter homenageia empresários da Geloni de Guaraci

Na última sexta (15), o deputado estadual Cobra Repórter entregou aos irmãos e sócios-proprietários da Geloni Sorvetes, Edson Pasquini e Paulo Pasquini, da cidade de Guaraci, a Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pela promoção do desenvolvimento e geração de empregos no âmbito do estado do Paraná por mais de 30 anos.

O deputado que estava acompanhado do vereador do município de Guaraci, Cassiano Barba e do ex-prefeito de Jaguapitã, o radialista Edson Rodrigues, destacou a importância da homenagem. A homenagem foi entrega aos irmãos Pasquini, que optaram por uma cerimônia simples. “São grandes empreendedores que promovem o desenvolvimento local e regional, começaram pequenos, em um local de menos de 100m2 e hoje são uma verdadeira potência e geram empregos na cidade”, destacou.

Cobra Repórter afirmou que esta foi uma forma de valorizar o que é nosso, o que está do nosso lado. “Muitas vezes damos valor para aquilo que é de fora, mas nos esquecemos dos que estão próximos de nós. Temos que valorizar que é daqui, quem leva o nome da cidade para diversas regiões Paraná e até de outros estados e geram emprego aqui”, reforçou.

Meire bicudo/Asimp