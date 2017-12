Elaine Ranzatto revela que terá "dia de refeição livre" no Natal

A empresária e "Musa Fitness" Elaine Ranzatto, detentora de 9 títulos como muscle model e fitness model na Europa e que foi eleita no último mês de outubro a “International Female of the year” pela federação Pure Elite do Reino Unido, revela que programou sua dieta de dezembro para ter um "dia de refeição livre" no Natal.

"Minha dieta nesse ano já vem sido preparada desde outubro justamente por estar completamente natural. A única coisa que segura um corpo bem treinado é alimentação. Eu e meu coach Lucas Fiuza definimos a estratégia para me manter em forma: fazer uma dieta mais balanceada e mais restrita no dia a dia para que eu possa ter um dia de refeição livre. E será exatamente no Natal", comemora a loira de 38 anos.

"Estava querendo perder gordura há algum tempo, aquelas que não saem por nada! Entrei na dieta mesmo após campeonato e mantenho-a até hoje. Com isso posso comer nas férias sem medo, aliando um bom cardio. Sem neurose alguma! Obviamente treino pesado todo dia exceto domingo e faço cardio em jejum todos os dias, até nos domingos. Tem gente que não entende mesmo e me chama de neurótica por andar com uma mochila de comida. Definitivamente aprendi a não comer na rua! Não tenho a menor vergonha de abrir minha marmita em qualquer lugar que seja e me alimentar", afirma a atleta que há 6 anos é diretora da maior academia de fitness de Angola, o Luanda Sport Center, e possui alguns trabalhos como o "Platina Fitness com Elaine Ranzatto", programa fitness no maior canal de internet angolano, o Platinaline.

"A dieta para me manter bem nesse verão já está foda definida. E é pesada! 10g faz diferença. Porém lembro que ela foi feita para mim, para minhas necessidades. Não é bom copiar dieta e sim buscar orientação do seu nutricionista", destaca Elaine Ranzatto.

Confira a dieta elaborada para ela no mês de dezembro:

Café da manhã:

6 claras de ovos

Cogumelos, pimentão e cebola

30g de mingau de aveia

Refeição 2 (deixar para o pré-treino e pular caso não seja o pré-treino)

80g de frango

50g de arroz

1/2 colher de pasta de amendoim (10g)

Ou

30g whey

20g de creme de arroz

1/2 colher pasta de amendoim (10g)

Refeição 3 (pós-treino)

80g de frango

100g de macarrão sem glúten ou arroz

Refeição 4

80g de frango

70g de brócolis/espinafre/aspargos

Refeição 5

80g de carne vermelha

Folhas à vontade

Refeição 6

6 claras + cogumelos ou espinafre

MF Press Global