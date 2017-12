Patrícia Parada revela que comerá "peixinho" na ceia de Natal

Recente no mundo fitness, Patrícia Parada tem apenas 20 aninhos mas já está sendo considerada a revelação entre os amantes da boa forma. Ela conta como manterá o corpão mesmo com as comidas das festas de final de ano.

"Não gosto muito da comida do Natal e também não sou chegada a doce (risos). Minha família super me apoia nas minhas dietas e as pessoas que estão ao meu redor também. Procuro ficar nas proteínas magras que normalmente têm no Natal, tipo um peixinho e tal. E como pouco carboidrato como batata e legumes", detalha a beldade que iniciará a faculdade de Nutrição em 2018.

"Como não gosto de doce, rabanada, pudim e etc não enchem meus os olhos (risos). Porém tiro sempre um dia na semana para comer o que quiser", revela a loira que treina no estúdio do famoso preparador físico Xande Negão, que cuida dos corpos de Gracyanne Barbosa e Sue Lasmar.

*Ensaio de vermelho em homenagem ao Natal.

MF Press Global