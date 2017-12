Cinco paranaenses são convocadas para a seletiva da seleção brasileira Sub-18

Os treinamentos acontecerão no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ)

Após as disputas da Taça Potengi de Lucena, que aconteceu em Araxá (MG), cinco atletas que vestiram a camisa da seleção paranaense foram convocadas para a seletiva da seleção brasileira Sub-18. Kamily Alionso de Souza (Santa Mônica Clube de Campo), Gabriela Carneiro de Souza (APMF/Londrina), Yasmin Sabeth Isernhagem e Julia Vieira Lawrenz (Círculo Militar do Paraná), e Ana Luiza Rudiger (PM Palotina) estão entre as selecionadas.

O período de treinamentos acontecerá de 24 de janeiro a 7 de fevereiro de 2018, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O acompanhanmento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) durante as competições de base faz parte de um mapeamento para identificar atletas com potencial e fazer um trabalho de monitoramento junto aos clubes.

Mais Paraná



No masculino o Paraná também segue em evidência. No início de dezembro, o atleta Joao Vitor Rosa Adriano, da Associação Vila Velha/Ponta Grossa, também foi convocado para o período de avaliações, que acontecerá no CDV.

Thiago Paes/Asimp