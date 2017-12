Londrina Campeão! Conquista do Paranaense de 1992 completa 25 anos

Onde você estava em 19 de dezembro de 1992? Quem foi ao Estádio do Café na tarde daquele sábado viu o Londrina Esporte Clube levantar a taça do Campeonato Paranaense. Título que veio com uma vitória por 1 a 0 sobre o União Bandeirante na terceira partida da decisão.



O torcedor londrinense que voltava a vibrar com uma conquista estadual depois de 11 anos. O zagueiro João Neves foi o autor do gol do título. Após sofrer a falta na esquerda, Roberto fez a cobrança e mandou na cabeça de João Neves, que subiu em meio aos marcadores para anotar aos 31 minutos do primeiro tempo.

Era o terceiro jogo da decisão, que havia terminado empatada nos dois duelos anteriores (0 a 0 em 06/12 e 2 a 2 em 13/12). As três partidas foram realizadas no Estádio do Café, já que o Estádio Comendador Luiz Meneguel, em Bandeirantes [100Km de Londrina], não atendia à capacidade mínima de 15 mil lugares exigida pelo regulamento para as partidas da final.



Uma época diferente, em que o calendário do futebol brasileiro ainda permitia seis meses de Estadual. Naquele ano, o Tubarão iniciou a temporada primeiro com a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, entre fevereiro e abril. O PR 1992 começou em 14 de junho, em duelo em que o LEC venceu o Apucarana Atlético Clube, no Café, por 1 a 0.

ASCOM/LEC