Policiais rodoviários são alvo da Operação Via Calma

Nesta terça, 19 de dezembro, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Curitiba deflagrou a Operação “Via Calma”. Ela investiga a liberação indevida de veículos em postos da Polícia Rodoviária Estadual mediante suposto pagamento de propina.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara da Auditoria Militar Estadual, em sete endereços residenciais dos municípios de Curitiba, Paranaguá, Araucária, Colombo e Almirante Tamandaré, e mais dois nos postos da Polícia Rodoviária Estadual de Almirante Tamandaré e Quatro Barras. Somente neste último local foram apreendidos cerca de R$ 2 mil em espécie.

Durante a operação, também foram apreendidos outros valores, que ainda serão verificados, documentos, telefones celulares e materiais diversos. Foram expedidos também 22 mandados de condução coercitiva.

As investigações tiveram início em março deste ano, após denúncia de que policiais rodoviários realizavam blitzen para abordar veículos que estavam em situação irregular (no Detran, por exemplo) e liberar indevidamente. As investigações do Gaeco apuram crimes de corrupção passiva, prevaricação e organização criminosa.

Ascom/Ministério Público do Paraná