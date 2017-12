Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 20/12/2017

Primeira Leitura (Is 7,10-14)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Naqueles dias, 10o Senhor falou com Acaz, dizendo: 11“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu”. 12Mas Acaz respondeu: “Não pedirei nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profeta: “Ouvi então, vós, casa de Davi; será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? 14Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 23)

— O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso!

— O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso!

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.

— “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime.

— Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”

Evangelho (Lc 1,26-38)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

26No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. 28O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”

29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. 32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”.

34Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, 37porque para Deus nada é impossível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=TfszBR27JNQ

Deus retira o medo de nós e alimenta nossa fé

Com o medo ficamos estagnados na fé, nas realizações e naquilo que precisamos fazer na vida

“O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus” (Lucas 1,30-31).

Deus está nos visitando, Ele está presente no meio de nós. Eu fico contemplando a presença d’Ele por meio dos Seus anjos. É o Anjo que visita Zacarias e Maria; os anjos de Deus estão em nosso meio, trazendo a Boa Nova ao nosso encontro. Cada visita angelical é uma afirmação, é um convite para que não tenhamos medo, pois, a presença de Deus está no meio de nós, para curar e vencer os nossos medos: medo de nos jogarmos nos braços de Deus, medo de confiar n’Ele, medo de nos entregarmos totalmente a Ele.

Humanamente falando, Deus não é compreensível; as coisas d’Ele não se compreende com a lógica ou com a matemática humana. As coisas de Deus são vividas na fé e na confiança.

Fé é acreditar naquilo que não vemos e, se não experimentamos a presença transformadora e renovadora de Deus, é porque o medo, muitas vezes, fala muito mais alto, do que a fé.

Num primeiro momento, Maria, não entendeu o significado da saudação do Anjo, aquilo que ele aclamava na casa, na vida d’Ela. Por isso, o Anjo afugenta o maior dos males, para irmos ao encontro da vontade de Deus.

“Não tenhas medo, Maria, porque a graça de Deus está sobre você”. Não tenhamos medo, não sejamos movidos pelo medo, que ele não nos assombre, não nos assuste ou apavore, e nem tome conta de nós.

Ninguém quer pensar na morte, porque, tem medo dela. Ninguém quer pensar em doença, devido ao medo que tem. As pessoas temem “sair” do medo, receiam o que vão encontrar; têm medo do que vai ser. Com o medo não avançamos ao encontro do Senhor, Nosso Deus. Com o medo ficamos estagnados na fé, nas realizações e naquilo que precisamos fazer na vida.

Deus, vem nos visitar para tirar o medo de nós, para alimentar a nossa fé e, fazer de nós, dependentes e confiantes do Seu amor e da Sua misericórdia. Que Deus visite você!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

Padre Roger Araújo

Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova.