Wanessa Klein é a vice campeã do concurso musa do brasileirão 2017

A torcedora fanática do São Paulo chamou muito a atenção no evento que aconteceu na ultima sexta feira

Todos sabem que as torcedoras tricolores são de uma beleza impar. Para provar que isso é mais que verdade, aconteceu na última sexta feira a final do concurso Musa do Brasileirão 2017. Sendo desde o começo da disputa uma das favoritas ela não decepcionou e levou para a casa a faixa de vice campeã do concurso. “É um momento mágico, entrei sem muita expectativa fui vivendo cada dia dentro desse concurso, e cada conquista foi festejada.”

Wanessa agora deve se preparar para o carnaval, ela que está conversando com a escola de samba Independente, agremiação formada por torcedores do São Paulo, para que possa ser do time de musas da escola. “O carnaval é um sonho espero realizar, embora agora tenho muitas prioridades em minha vida também, não sei o que vai ser mais com toda certeza é uma decisão que deve sair em breve”. Bom para os torcedores do São Paulo e também para os apreciadores de beleza e simpatia resta aguardar quais serão os próximos passos da beldade.

Elias Tavares/E.T.Eventos

